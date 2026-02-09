La Plata: Un agente penitenciario fue grabado mientras robaba uniformes de su propia fuerza

Lo que parecía una venta habitual en un comercio de uniformes de Lisandro Olmos terminó en una denuncia penal y un video que se volvió viral. Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue captado por las cámaras de seguridad mientras robaba prendas de vestir, irónicamente, de la misma fuerza a la que pertenece.

Una maniobra a plena luz del día

El episodio ocurrió durante la jornada del lunes. El hombre entró al local como cualquier otro cliente interesado en equipamiento profesional. Según explicaron los dueños del negocio, el sospechoso primero seleccionó y pagó legalmente algunos artículos: un escudo, una jerarquía y un cinto americano.

Sin embargo, el engaño ocurrió en el mostrador. Mientras entregaba su documentación para completar la compra y el empleado se distraía con el trámite, el agente realizó un movimiento rápido: tomó una chomba y un pantalón del SPB y los escondió dentro de su bolso con total naturalidad.

El personal del comercio notó que faltaba mercadería apenas el hombre cruzó la puerta de salida. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se encontraron con la maniobra delictiva registrada en alta definición.

La identificación del autor fue inmediata. Al haber presentado su documentación real para realizar la compra inicial, los propietarios pudieron cruzar los datos y confirmar que se trataba de un efectivo en actividad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este hecho ha generado una fuerte indignación en la comunidad de Lisandro Olmos, no solo por el robo en sí, sino por tratarse de una persona encargada de velar por el cumplimiento de la ley. Se espera que en las próximas horas se tomen medidas disciplinarias desde la cúpula del SPB.