Ensenada | Cambaceres inició la obra de iluminación del estadio y podrá jugar de noche

Definitivamente arrancó la obra que marcará un antes y un después en la vida del estadio “12 de Octubre” de Ensenada. Cambaceres iluminará su estadio y podrá jugar partidos nocturnos oficiales por primera vez en su historia. Los más optimistas consideran que puede ocurrir en treinta días, aunque en este tipo de emprendimientos los tiempos se pueden alargar por diferentes circunstancias técnicas.

Esta semana arrancaron cavando los pozos para la colocación de las columnas sobre el sector lateral del camino Rivadavia y en las jornadas subsiguientes se seguirá por el otro lateral. Cada columna tendrá una altura aproximada de 14 metros.

Hubo una novedad significativa con un cambio de planes. La empresa Blue Comm, encargada de las tareas, determinó que no se utilizarán las viejas torres (tres en total) que hay en el estadio y serán retiradas por una cuestión de estabilidad y seguridad. Se colocarán todas las columnas nuevas y serán cuatro por sector, totalizando ocho para una mejor y correcta iluminación de todo el predio. La misma empresa se encargará de aportar las columnas restantes.

Ya en los próximos días podrían empezar con la colocación, una vez que se culminen las tareas preliminares.

La empresa a cargo de esta impactante tarea llevó a cabo iluminaciones en otros escenarios, entre ellos el River Camp en Ezeiza y una cancha de hockey en Pehuajó.

Además, arribó ayer al mediodía al estadio “12 de Octubre” el nuevo portón de ingreso que se instalará en la entrada de Quintana y Ecuador.