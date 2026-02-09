LA PLATA | Netflix finalizó una etapa clave de rodaje en el Pasaje Dardo Rocha

El centro de la capital bonaerense se transformó durante los últimos días en el escenario de una catástrofe ambiental y un levantamiento social. La miniserie "El futuro es nuestro", una de las grandes apuestas globales de Netflix, completó una nueva fase de rodaje en el Pasaje Dardo Rocha y sus alrededores, consolidando a La Plata como un polo estratégico para la industria cinematográfica de exportación.

La producción, a cargo de las reconocidas firmas K&S Films y Electric Shepherd Productions, finalizó esta segunda etapa el pasado 2 de febrero. El despliegue incluyó efectos especiales de alto impacto, como explosiones e incendios de vehículos en la zona de calle 7 y 50, lo que requirió un importante operativo de tránsito en el casco urbano.

Impacto económico y empleo en la región

Más allá del despliegue técnico, el desembarco de la plataforma de streaming dejó un saldo positivo en el mercado laboral local. Según datos oficiales, el rodaje generó más de 500 puestos de trabajo para extras platenses y empleó a unos 50 técnicos de la ciudad, sumado al personal de logística y servicios.

El intendente Julio Alak visitó el set tras el cierre de la jornada y vinculó la llegada de estas inversiones con la recuperación del patrimonio histórico. “Esta filmación es posible porque pusimos en valor el Pasaje Dardo Rocha, además de las plazas del centro, el Teatro Coliseo Podestá y la iluminación de la Catedral”, señaló el jefe comunal, destacando que la mejora del espacio público es la llave para atraer nuevas producciones.

La elección de la capital bonaerense para ambientar dos de los ocho capítulos de la serie supone una vitrina global sin precedentes. Se estima que la producción alcanzará a una audiencia potencial de 500 millones de personas en 190 países.

La trama de "El futuro es nuestro" propone un futuro distópico donde una coalición sudamericana lucha contra el hambre y la violencia, bajo la amenaza de un líder religioso que desata una crisis terminal. El elenco cuenta con figuras de renombre como Enzo Vogrincic, Delfina Chaves y Marco Antonio Caponi.

Tercera etapa confirmada para abril

Aunque las cámaras se apagaron momentáneamente el 2 de febrero, la producción ya tiene fecha de regreso. Desde la productora confirmaron que habrá una tercera fase de filmación en abril de 2026.

Esta nueva etapa tendrá una duración de cinco días y se desarrollará exclusivamente en el interior del Pasaje Dardo Rocha, edificio que Alak calificó como “uno de los más lindos de Argentina”. De esta manera, La Plata continúa fortaleciendo su perfil como ciudad de servicios audiovisuales, compitiendo en infraestructura y estética con grandes centros urbanos del país.