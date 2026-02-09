El Gobierno eliminó 60 formularios del Registro Automotor: estiman un ahorro anual de $2.600 millones

El Gobierno nacional dio un paso clave en la reestructuración del sistema registral de vehículos en Argentina. A través del Ministerio de Justicia, se anunció la eliminación de 60 formularios del régimen vigente del Registro Automotor, una medida que busca desburocratizar los trámites y reducir el uso de soporte papel en favor de formatos digitales unificados.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, confirmó que esta acción forma parte del Plan de Modernización del sistema registral. El funcionario destacó que el impacto será "concreto y directo" para el bolsillo de los ciudadanos, ya que se proyecta un ahorro anual de $2.697.239.989 para los usuarios, cifra que anteriormente se destinaba a la compra de formularios físicos.

La optimización de los elementos administrativos permitió reducir el total de formularios en un 50%. Según precisó Amerio, esta reorganización representa un ahorro promedio cercano a los $20.000 por trámite para cada ciudadano.

El objetivo central de la cartera de Justicia, bajo cuya órbita funciona la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), es avanzar hacia un sistema ágil, transparente y completamente digitalizado. "Eliminamos 60 formularios, simplificando el esquema de registración y facilitando procedimientos para los usuarios", subrayó el viceministro.

Avanzamos con el Plan de Modernización del Sistema Registral Automotor de la Secretaría de Justicia. En esta etapa eliminamos 60 formularios más, lo que reduce de forma significativa los costos y la burocracia para los argentinos, y simplifica un esquema históricamente… pic.twitter.com/LeKNgR3mU6 — Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) February 4, 2026

Los formularios y documentos eliminados

La medida alcanza a una amplia variedad de documentos que hasta ahora eran obligatorios para gestiones cotidianas. Entre los instrumentos dados de baja se encuentran:

Cédulas: Se eliminaron la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Motovehículos y la Cédula del Automotor para Autorizado a Conducir.

Importación: Quedaron sin efecto certificados para automotores, motos, maquinaria agrícola y semirremolques bajo el régimen de eventualistas.

Gestión de dominio: Se dieron de baja placas metálicas de identificación y constancias de cambio de número de dominio.

Trámites impositivos y de venta: Ya no se utilizarán formularios de informes impositivos, altas y bajas fiscales, deudas de patente, sellos y denuncias de venta.

Registros internos: También se eliminaron formularios para trámites urgentes y registros asociados a mandatarios.

Unificación de procesos y futuro digital

Además de la eliminación directa, la reforma contempla la unificación de instrumentos administrativos. Ahora, las carátulas de formación de legajos, contratos prendarios, contratos de transferencia y la identificación de presentantes se concentrarán en formatos estandarizados.

Desde el área de Justicia indicaron que este proceso de simplificación continuará en próximas etapas, a medida que avance la revisión de los procedimientos internos y la adaptación de los sistemas informáticos. La apuesta oficial es reducir la circulación de documentos físicos para consolidar las plataformas digitales como el eje principal del registro automotor en todo el país.