Las Leonas viajan a Australia para una exigente ventana de la Pro League en Hobart

El seleccionado argentino de hockey femenino, conducido por Fernando Ferrara, inició su traslado hacia Australia para afrontar su segundo compromiso de la temporada en la FIH Pro League. En la ciudad de Hobart, el conjunto nacional se medirá en una serie de cuatro partidos frente a los seleccionados de Irlanda y Australia, con el objetivo de mantener la competitividad demostrada en el inicio del certamen.

Tras una primera ventana positiva disputada en diciembre en Santiago del Estero —donde el equipo obtuvo dos victorias frente a Alemania y una caída ante Países Bajos—, Argentina llega a esta instancia con la base del plantel que logró el bronce olímpico y la intención de seguir probando variantes tácticas.

La lista de convocadas por Ferrara para esta gira incluye a figuras clave como Agostina Gorzelany, las hermanas María José y Victoria Granatto, y Eugenia Trinchinetti, junto a una camada de jugadoras jóvenes que buscan afianzarse en el esquema internacional. En total, 20 jugadoras integran la delegación que buscará sumar puntos vitales en el ranking de la FIH.

El debut está programado para el martes 10 de febrero a las 5:30 (hora argentina) ante Irlanda. Posteriormente, el miércoles 11, Las Leonas enfrentarán al seleccionado australiano en el mismo horario. Tras una jornada de descanso, el viernes 13 repetirán el duelo ante las irlandesas y cerrarán la gira el sábado 14 frente a las locales en un horario especial de las 3:30 de la madrugada.

Este certamen es fundamental para la preparación del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales, permitiendo el roce constante con las potencias del hockey mundial en un formato de competencia de alto rendimiento.