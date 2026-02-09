Salvador Fuster, el lateral de Gimnasia que se afianza en la Selección Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 retomó esta semana sus entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con el foco puesto en su próximo compromiso internacional. Dentro de la nómina de convocados por el entrenador Diego Placente, destaca nuevamente el nombre de Salvador Fuster, lateral izquierdo de las divisiones juveniles de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien se ha convertido en un nombre recurrente en las citaciones nacionales.

El defensor participará del Torneo Internacional Jóvenes Promesas, una competencia de carácter amistoso que tendrá lugar en la provincia de Córdoba. El certamen se desarrollará en las instalaciones del Club Talleres, utilizando tanto su predio de entrenamiento como el histórico Estadio La Boutique. Del torneo participarán diversas selecciones sudamericanas (Chile, Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Uruguay) y el club Athletico Paranaense de Brasil, configurando un escenario de alta exigencia para evaluar el nivel de los juveniles argentinos.

Fuster, oriundo de la localidad de Urdampilleta (partido de Bolívar), llegó a la institución platense a finales de 2023 tras formarse en el club Balompié Bolívar, el mismo origen de futbolistas que llegaron a Primera División como Ignacio Miramón y Alan Lescano. Su adaptación fue inmediata: se instaló en la "Casa de Lobos" (la pensión del club) y, gracias a su rendimiento en la Sexta División albiazul, logró su primera convocatoria a la selección nacional en mayo de 2024.

Desde aquel primer llamado, el lateral zurdo ha mantenido la continuidad en el proceso de selecciones juveniles. Su progresión no solo es seguida de cerca en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino también por el cuerpo técnico de la Reserva de Gimnasia, donde se proyecta su promoción en el futuro cercano como una de las promesas más sólidas del semillero tripero.