Cómo consultar multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

¿Tenés un trámite pendiente y no sabés si una multa lo puede frenar? Antes de renovar el registro o vender el auto, hay un dato clave que muchos pasan por alto. En la provincia de Buenos Aires, existe una forma simple y gratuita de sacarte la duda en minutos. Lo que no revises hoy, puede complicarte mañana.

En la Provincia de Buenos Aires, los conductores pueden consultar si tienen infracciones de tránsito desde internet, sin moverse de casa y sin pagar nada. Este paso es obligatorio para trámites como renovar la licencia de conducir o hacer la transferencia de un vehículo.

El sistema oficial permite verificar multas usando la patente del auto o el DNI del titular. La información es pública, clara y está disponible las 24 horas.

Dónde hacer la consulta oficial

La verificación se realiza a través del portal InfraccionesBA, la plataforma digital del Ministerio de Transporte bonaerense. Desde ahí se puede ver si existen multas registradas, su estado y qué hacer en cada caso.

Paso a paso para consultar multas por patente o DNI

El proceso es sencillo y no lleva más de cinco minutos:

Ingresar al sitio oficial de InfraccionesBA. Elegir el tipo de consulta: por patente o por DNI. Cargar los datos solicitados, sin guiones ni espacios. Revisar el resultado en pantalla.

El sistema muestra el detalle completo: fecha, lugar, tipo de infracción y monto a pagar si corresponde.

Qué se puede hacer si hay infracciones

Si aparecen infracciones de tránsito, la plataforma permite:

Descargar la boleta de pago.

Pagar online o en puntos habilitados como RapiPago o Pago Fácil.

Ver si la multa tiene pago voluntario con descuento.

Iniciar un descargo si el conductor cree que la infracción no es válida.

Consultar el juzgado de faltas correspondiente.

También es posible crear un usuario en “Mi Web” para llevar un historial y recibir notificaciones.

Por qué es importante revisar antes de hacer trámites

Desde el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires aclaran que, si hay multas firmes impagas, no se pueden avanzar trámites como:

Renovación del registro de conducir.

Transferencia de dominio del vehículo.

Algunos trámites administrativos vinculados al auto.

Por eso, consultar las multas con anticipación evita demoras y dolores de cabeza.

Un dato clave sobre los montos

Las multas se calculan con la Unidad Fija (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente según el precio del combustible informado por el Automóvil Club Argentino sede La Plata. Esto hace que los montos cambien, por lo que siempre conviene revisar el valor vigente antes de pagar.

Revisar si tenés multas en la provincia de Buenos Aires es rápido, gratis y puede ahorrarte muchos problemas. Con solo la patente o el DNI, accedés a toda la información oficial y sabés exactamente cómo seguir. Antes de cualquier trámite, ese chequeo puede marcar la diferencia.