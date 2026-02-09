Volver a clases en 2026: cuánto cuestan los útiles escolares

¿Cuánto cuesta volver a clases en 2026? Esa es la pregunta que hoy se hacen miles de familias mientras arman la mochila y hacen números. El dato clave aparece recién más adelante, pero antes hay algo claro: el arranque del ciclo lectivo viene con aumentos fuertes y un presupuesto que no da respiro.

A pocas semanas del inicio de las clases, renovar los útiles escolares se volvió un desafío para muchos hogares. Con salarios ajustados y subas acumuladas, el precio de cada producto pesa más que otros años. Y si hay chicos en colegios privados, el gasto se multiplica.

Un informe reciente de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, confirma lo que ya se siente en los bolsillos: todos los artículos escolares aumentaron frente a enero de 2025 y varios lo hicieron por encima de la inflación interanual, que fue del 31,5%.

Los útiles que más aumentaron

En la canasta de nivel primario, los mayores saltos se dieron en productos básicos. La caja de lápices de colores subió 42%, la goma de borrar 39% y los afiches 34%. Son elementos chicos, pero obligatorios, y eso hace que el gasto se acumule rápido.

En secundaria, el impacto es todavía mayor. Los resaltadores lideran las subas con 56%, seguidos por el kit de geometría (50%), la lapicera azul o negra (35%) y otra vez la goma de borrar (39%).

No todo subió al mismo ritmo. Algunos artículos quedaron por debajo de la inflación, como las fibras (30%), la voligoma chica (28%), la mochila con carrito (27%) y los cuadernos de tapa dura (15%). Aun así, el total sigue siendo alto.

Cuánto cuesta la canasta escolar

Según el relevamiento de Fundación Ecosur, la canasta escolar promedio para nivel primario cuesta $277.405. Incluye mochila con carrito, cartuchera, cuadernos, carpetas y materiales básicos para todo el año.

Para quienes buscan achicar el gasto, existe la “canasta ahorro”, con los mismos productos pero al menor precio relevado. En ese caso, el monto baja a $194.748.

Algunos valores de referencia ayudan a entender el número final: una mochila con carrito cuesta en promedio $109.610, una cartuchera de dos pisos $39.744, un cuaderno tapa dura $8.969 y una caja de lápices de colores ronda los $3.326.

En secundaria, la canasta promedio asciende a $174.719 y la versión ahorro se ubica en $100.578. Acá entran productos como calculadora científica, resaltadores y block de hojas, que encarecen el conjunto.

El otro gasto que preocupa

A todo esto se suma el aumento de cuotas en colegios privados con subvención estatal, que en marzo subirán 3%. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) advierten que podrían venir más ajustes por el aumento de costos salariales.