Violento robo a un pasajero de DiDi: : le rompieron la cara a golpes para robarle 21 millones

Un violento asalto sacudió la tranquilidad de la mañana platense este jueves. La víctima, un joven de 31 años, resultó herido y despojado de $21.300.000 en efectivo mientras se trasladaba en un vehículo de alquiler por aplicación. El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona de alto tránsito del Casco Urbano, evidenciando una logística previa por parte de los delincuentes.

El episodio se registró cerca de las 9:45, cuando el joven viajaba como pasajero en un Chevrolet Classic vinculado a la plataforma DiDi. Al llegar a la intersección de la calle 43 entre 19 y diagonal 73, el conductor detuvo la marcha ante la luz roja del semáforo.

En ese preciso instante, dos motochorros que seguían el vehículo aprovecharon la detención para iniciar el ataque. Según el reporte oficial, los agresores golpearon a la víctima en el rostro y en la espalda para reducirla rápidamente y arrebatarle la mochila donde transportaba la millonaria suma de dinero, destinada originalmente a la compra de un automóvil.

La hipótesis de la "marcada" y el sabotaje previo

La investigación policial maneja una hipótesis central: la víctima fue marcada desde la salida de la entidad bancaria. Lo que inicialmente pareció un inconveniente mecánico fortuito ahora está bajo la lupa de la justicia. Antes de solicitar el DiDi, el joven iba a ser trasladado por un amigo, pero el vehículo de este último sufrió la pinchadura de una rueda apenas salieron del banco.

Ante este imprevisto, la víctima decidió continuar el trayecto solo mediante el transporte de aplicación. Las autoridades investigan si los malvivientes causaron deliberadamente la pinchadura para forzar el cambio de vehículo, facilitar la interceptación y asegurar el éxito del golpe en un punto vulnerable del recorrido.

Además del botín de $21.300.000, los delincuentes se llevaron documentación personal, tarjetas y objetos de trabajo del damnificado. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados ni detenidos por el hecho.

Personal policial y la fiscalía en turno trabajan intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, para reconstruir la ruta de escape de los motochorros y determinar si contaban con apoyo de otros vehículos. El hecho ha generado gran conmoción en una ciudad que viene registrando crecientes reclamos por seguridad en diversas zonas del Gran La Plata.