El SENASA detectó una plaga asiática que mata palmeras en la Isla Martín García

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó en las últimas horas la detección de ejemplares de picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en la Isla Martín García. El hallazgo marca un precedente preocupante, ya que se trata de una plaga originaria de Asia que, hasta el momento, se consideraba ausente en el territorio argentino.

La detección se produjo a partir de una muestra recolectada en una palmera Canaria (Phoenix canariensis) que presentaba daños visibles compatibles con el accionar de este insecto. El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires remitió los ejemplares al Laboratorio Nacional del SENASA, donde los especialistas ratificaron la identidad de la especie, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

Un plan de contingencia en la jurisdicción de La Plata

Tras la confirmación del foco en la Isla Martín García —territorio bajo la jurisdicción de la capital bonaerense—, se puso en marcha una articulación entre el SENASA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y la cartera de Ambiente bonaerense. El objetivo primordial es implementar un plan de contingencia inmediato para controlar el foco y evitar que el insecto logre dispersarse hacia el continente.

Debido a la peligrosidad de la plaga para el ecosistema local, se encuentra vigente un alerta fitosanitario en todo el país. Las autoridades subrayan la importancia de la prevención y la concientización, dado que la presión de ingreso desde Uruguay —donde la plaga se extendió rápidamente— ya era un factor de riesgo monitoreado por el Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo (SINAVIMO).

El picudo rojo es un insecto de comportamiento gregario, lo que significa que actúa en grupos, lo que potencia su capacidad de daño. Puede atacar a las palmeras en cualquier etapa de su crecimiento, provocando desde el debilitamiento y la caída de las hojas hasta la muerte definitiva del ejemplar.

Físicamente, el insecto se identifica por:

Cuerpo y cabeza: Estrechos, con un pico largo y delgado.

Coloración: Tonos rojizos o anaranjados con manchas negras características.

Tamaño: Puede alcanzar hasta los 5 centímetros de longitud.

Es fundamental llevar tranquilidad a la población respecto a la seguridad sanitaria: el picudo rojo no afecta la salud de las personas ni de los animales, centrando su impacto exclusivamente en el reino vegetal, donde puede dañar a más de 35 especies de la familia de las palmeras.

Vigilancia activa y reporte de sospechas

Dada la velocidad con la que esta plaga se propagó en países vecinos, el Gobierno bonaerense y el SENASA instan a los productores y ciudadanos a estar atentos a síntomas como el marchitamiento de las hojas centrales o la presencia de orificios en el tronco.

Ante cualquier sospecha de presencia del insecto, se solicita realizar el reporte correspondiente de manera urgente a través de la página web del Sinavimo. La detección temprana es la única herramienta efectiva para resguardar el patrimonio natural de la región y evitar que la plaga se convierta en un problema endémico en la provincia.