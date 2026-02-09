Pareja ordenó la tropa violeta en La Plata junto a Osaba y de Urraza, sus posibles candidatos a intendente

El escenario político de LLA en la PBA sumó un nuevo capítulo de organización interna con la visita de Sebastián Pareja a la ciudad de La Plata. El actual presidente de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense arribó a la capital provincial con una premisa clara: fortalecer el andamiaje político en un distrito clave para las aspiraciones del oficialismo nacional.

Mesa política de LLA en La Plata: Pareja, Osaba y De Urraza definen estrategia

Durante la jornada, Pareja lideró una mesa política de alto nivel, integrada por los principales cuadros técnicos y territoriales de la ciudad. El encuentro no fue meramente protocolar, sino que formó parte de una agenda de trabajo orientada a sistematizar el crecimiento del espacio libertario en la región.

La presencia de Sebastián Pareja en el corazón administrativo de la provincia subraya la relevancia estratégica que la ciudad de La Plata tiene para el proyecto que encabeza el presidente Javier Milei.

En este cónclave, Pareja estuvo escoltado por figuras centrales de la representación legislativa bonaerense. Participaron activamente el diputado Juanes Osaba y el senador Matías de Urraza, quienes aportan la visión parlamentaria a la construcción partidaria.

Asimismo, la mesa contó con la presencia de Micaela Fragaso, coordinadora local de La Libertad Avanza en La Plata, quien desempeña un rol articulador entre la dirigencia provincial y la militancia de base en los distintos barrios platenses.

Estrategia territorial y proyección 2027

El objetivo principal de la actividad fue ordenar el trabajo territorial y consolidar el armado político en un distrito que históricamente presenta desafíos de gran complejidad por su heterogeneidad social y política.

La consolidación de esta mesa política busca evitar la atomización de esfuerzos y unificar criterios bajo una conducción clara, permitiendo que las ideas de la libertad penetren con mayor capilaridad en el tejido local.

La mirada de los referentes libertarios ya está puesta en el mediano plazo. Durante los intercambios con militantes y referentes, se hizo hincapié en que el escenario electoral de 2027 es el horizonte hacia el cual convergen todas las acciones actuales.

La intención es clara: transformar el apoyo electoral obtenido en los últimos comicios nacionales en una propuesta competitiva y robusta que permita disputar el poder tanto en la provincia de Buenos Aires como en la intendencia platense.

En este sentido, los encuentros sirvieron para aceitar los mecanismos de organización política, garantizando que el crecimiento del espacio sea sostenible y esté alineado con las directrices del gobierno nacional.

La coordinación entre los legisladores Osaba y De Urraza con la referente Fragaso, es vista como un paso fundamental para dotar de volumen político a La Libertad Avanza en la octava sección electoral.

El desafío de ganar la provincia

El rol de Sebastián Pareja ha cobrado una dimensión central en la estructura de LLA tras el reconocimiento formal del partido en la provincia. Su tarea de "arquitecto" del armado bonaerense quedó sellada con una definición contundente durante su paso por la capital: }

“Yo tengo que trabajar para que el partido de La Libertad Avanza gane la Provincia de Buenos Aires, esa es mi responsabilidad”, dijo Pareja.

Esta declaración resalta la magnitud del desafío que enfrenta el espacio. Ganar la provincia implica no solo un despliegue logístico sin precedentes, sino también la capacidad de aglutinar a diversos sectores bajo una misma bandera.

La construcción política en La Plata funciona como un laboratorio de lo que el oficialismo pretende replicar en el resto de los municipios bonaerenses: orden, mística libertaria y profesionalismo en la gestión política.

Finalmente, la jornada concluyó con un mensaje de unidad y proactividad hacia la militancia. La Libertad Avanza busca demostrar que, más allá de la gestión diaria en la Casa Rosada, existe un trabajo silencioso pero constante en el territorio para asegurar que el proyecto de cambio se convierta en una realidad duradera en el principal distrito electoral del país.