El Monumental, primer estadio de la Ciudad habilitado para vender cerveza con alcohol

Este sábado 7 de febrero a partir de las 20:00 horas River recibirá a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 en lo que será el segundo encuentro del año que disputará el Millonario como local. Ante el Matador de Victoria, algunos de los hinchas que concurran al Estadio Monumental contarán con la posibilidad de consumir cerveza con alcohol, algo que hasta el momento no ocurre en ningún otro estadio del fútbol argentino.

Se tratará de una prueba piloto en la cual la venta de esta bebida se realizará en un sector especial -un hospitality- con ingesta controlada por persona. Solo podrán comprarla los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores, aunque estará prohibido que ingresen con ella a estas localidades; será posible consumirla únicamente en un entorno controlado.

Venta de cerveza en el monumental: cómo será

Palcos (compra el administrador del palco) y Hospitality (venta in situ controlada pro APP)

Espacio Quilmes – San Martín

Espacio Quilmes – Belgrano

Espacio Quilmes – Centenario

Espacio Quilmes – Sívori

Mayores de 18 años únicamente.

Máximo 2 cervezas por persona.

La compra es nominal, anticipada, limitada y se debe hacer a través de River ID, hasta no más de ocho horas antes del partido.

A diferencia de otros países, como por ejemplo Alemania, Italia y Países Bajos, entre otros, la venta y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida por la Ley 24.788 en Argentina, la cual impide el expendio en determinados ámbitos, entre ellos en el interior de estadios u otros lugares durante eventos masivos, salvo autorización expresa.

River buscará imitar lo que se realiza en algunos eventos musicales, tales como el Lollapalooza.

Otro de los puntos a destacar es que, producto de un acuerdo firmado entre River y la Ciudad, la Línea D de subte extenderá su servicio habitual durante este sábado a fin de promover el uso del transporte público y facilitar la movilidad en Buenos Aires. El último tren desde Congreso de Tucumán saldrá a las 23:30 y se podrá bajar en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.