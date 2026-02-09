Tragedia en Punta Lara: hallan muerto de tres disparos a un ex funcionario municipal

Un impactante hallazgo conmocionó este jueves a la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la costa del Río de la Plata. El cadáver presentaba tres heridas de arma de fuego y, según las primeras hipótesis, la principal línea de investigación apunta a un suicidio.

El hecho fue advertido por trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza en una playa de la zona, quienes alertaron de inmediato a la Policía Bonaerense. Al arribar al lugar, médicos del SAME constataron el fallecimiento y los efectivos preservaron la escena a la espera de Policía Científica.

De acuerdo a fuentes del caso, el cuerpo yacía boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo y vestido con un pantalón oscuro y una remera azul clara. Junto al hombre se encontró una pistola calibre .22 con el martillo montado y dos vainas servidas.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Walter Rovetta, ex inspector municipal de Tránsito de Ensenada, quien se encontraba jubilado desde hacía varios años, según confirmaron voceros oficiales.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes y posteriormente trasladó el cuerpo para la realización de la autopsia. En un informe preliminar se indicó que el cadáver presentaba dos disparos en la zona del tórax y uno en la cabeza.

Un investigador explicó que la hipótesis principal es la del suicidio. “Creemos que falló en sus primeros intentos y, al quedar con sobrevida, lo intentó por tercera vez”, señaló la fuente, en referencia a la secuencia de los disparos. Además, contó que se encontraba en estado depresivo y que habría reiterado a su familia que no quería seguir viviendo más.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y fue caratulada, por el momento, como “averiguación de causales de muerte”.

En el marco de la investigación, la hija del fallecido brindó declaraciones que aportaron más detalles sobre lo ocurrido. Esa información permanece bajo reserva, aunque trascendió que es coincidente con la principal línea investigativa que sostiene la fiscalía.