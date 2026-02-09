España: la argentina que ganó el premio más grande en la historia de Pasapalabra

La definición de este jueves en Pasapalabra España quedará en los libros de la televisión. Con solo cinco segundos en el reloj y una última definición pendiente por la letra "M", Rosa Rodríguez arriesgó con la palabra "Morral". El grito del conductor Roberto Leal confirmó la hazaña: la coruñesa nacida en Argentina se convertía en la ganadora de 2.716.000 euros, superando por más de 400 mil euros el récord previo de Rafa Castaño.

La historia de Rosa es la de miles de familias que cruzaron el Atlántico. Nacida el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, es hija de un gallego que había emigrado de niño a la Argentina. Sin embargo, en 2001, ante la crisis que atravesaba el país, su familia decidió desandar el camino de sus antepasados. Con apenas 7 años, Rosa se instaló en A Coruña junto a sus padres y sus tres hermanos, lugar donde forjó la identidad que hoy celebra todo el país ibérico.

El esfuerzo detrás del récord

El camino hacia el pozo no fue azaroso. Rosa mantuvo una competencia histórica de 307 duelos contra su rival, Manu Pascual (quien debió abandonar el certamen con un acumulado de 270.600 euros). Para alcanzar la perfección en las 25 palabras del Rosco, la ganadora se sometió a una rutina de estudio militar:

Dedicación absoluta: "No tienes fines de semana. Te levantas y a estudiar. Comes y a estudiar", confesó emocionada tras el triunfo.

Persistencia: Ya había estado en dos oportunidades previas a una sola palabra de lograr el premio mayor.

Debido a la enorme expectativa, la cadena Antena 3 decidió emitir el programa en horario central, permitiendo que millones de espectadores fueran testigos del momento en que la joven de raíces quilmeñas se consagraba como la máxima ganadora en la historia del ciclo.