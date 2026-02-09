El "Café" que quiere tomar Riquelme: Boca va a la carga por Edwin Cetré

Boca Juniors busca aprovechar el cupo disponible tras la lesión de Rodrigo Battaglia y puso la mira en La Plata. La dirigencia azul y oro realizó un llamado exploratorio a Estudiantes para conocer las condiciones de Edwin Cetré, quien se perfila como una de las prioridades del Consejo de Fútbol junto con la búsqueda de un centrodelantero.

El pase frustrado al Brasil

El interés de Boca se reactiva luego de que se cayera la transferencia del colombiano al Athletico Paranaense. Aunque la operación estaba avanzada y el jugador llegó a realizarse la revisión médica, el acuerdo se desplomó por:

Versiones cruzadas: Mientras Estudiantes alude a "divergencias en los términos", desde Brasil mencionan supuestas observaciones en los estudios cardiológicos.

Impacto económico: Iba a ser la compra más cara en la historia del club de Curitiba, con un contrato por tres temporadas.

La postura de Estudiantes

En el "Country" de City Bell reina la calma. El jugador ya está bajo las órdenes de Eduardo Domínguez y el club maneja dos escenarios:

Venta negociada: Solo se desprenderán de Cetré si Boca presenta una oferta que satisfaga las pretensiones económicas. Mejora salarial: En caso de no concretarse su salida, el club planea actualizar su contrato para mantenerlo motivado y como pieza clave del plantel.

Antecedentes y relación entre clubes

La reciente venta de Santiago Ascacíbar a Boca aceitó los vínculos entre las dirigencias de Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme. Si bien el diálogo es fluido, la directiva platense analiza con cuidado el impacto político de vender a otra de sus figuras al "Xeneize" en el mismo mercado de pases, ante la posible resistencia de los socios.

Boca trabaja contrarreloj para cerrar el refuerzo antes del cierre del registro especial, y el nombre de Cetré lidera la lista de candidatos.