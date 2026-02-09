Escándalo en Económicas: el MUECE acusa al decano De Giusti de persecución

Un severo conflicto político-académico sacude los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La agrupación estudiantil MUECE denunció públicamente que siete de sus militantes fueron desplazados de sus cargos como ayudantes de cátedra en el curso de ingreso, a pesar de haber superado las instancias formales de selección.

La disputa se centra en el taller de Matemática, una materia fundamental del curso de nivelación que se dicta durante el mes de febrero. Según el texto difundido por la agrupación, durante el ciclo 2025 se llevó a cabo un concurso abierto para cubrir las vacantes de docentes y ayudantes alumnos.

Del proceso participaron un total de 55 postulantes. Tras la evaluación, siete estudiantes de la carrera de Economía —todos pertenecientes al MUECE— fueron notificados de su selección. Sin embargo, lo que comenzó como un proceso administrativo regular derivó en una denuncia por "persecución política".

Irregularidades en el proceso de designación

Ramiro Esteban, consejero directivo por el MUECE y uno de los afectados, detalló la secuencia de los hechos. Los seleccionados recibieron inicialmente un correo electrónico oficial de felicitación y fueron convocados a una reunión de trabajo, confirmando su incorporación al equipo docente.

"Un par de semanas después se nos da de baja del concurso", explicó Esteban. El referente estudiantil subrayó que no es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. Según su relato, el año pasado mantuvieron un encuentro con el decano Eduardo De Giusti, quien les habría garantizado que el proceso de selección para el ingreso 2026 sería transparente para evitar nuevos focos de conflicto.

Acusaciones cruzadas y el rol de Franja Morada

Desde el MUECE apuntan directamente contra tres figuras clave: el decano Eduardo De Giusti, la coordinadora del ingreso 2026 y una docente responsable del taller. La denuncia sostiene que la coordinadora justificó la baja argumentando que la presencia de militantes de dicha agrupación en las aulas generaría un "acercamiento muy redituable" con los ingresantes.

Para los denunciantes, esta maniobra tiene un trasfondo electoral que beneficia a la Franja Morada, agrupación que actualmente conduce el Centro de Estudiantes y mantiene una estrecha sintonía con la gestión decanal. "La facultad está criminalizando la participación política", sentenció Esteban, quien remarcó que varios de los desplazados ya contaban con experiencia previa en el dictado del curso.

Hasta el momento, las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas no han emitido un descargo oficial ante las consultas periodísticas, aunque se espera que en las próximas horas se brinde una respuesta institucional frente a la escalada del conflicto en una de las unidades académicas más populosas de la UNLP.