Apagón de Uber y DiDi en La Plata: choferes denuncian un desplome del 50% en sus ingresos

La movilidad en La Plata y gran parte del Conurbano bonaerense se ve seriamente afectada este viernes debido a una medida de fuerza contundente. Choferes de las principales plataformas de transporte, como Uber, DiDi y Cabify, llevan adelante un "apagón masivo" de 24 horas.

El reclamo, que tiene alcance nacional pero impacta con fuerza en la capital provincial, busca visibilizar una crisis de rentabilidad que, según los trabajadores del volante, ha puesto en jaque la continuidad del servicio.

En el ámbito local, la protesta no es solo virtual. Los conductores platenses organizaron una concentración estratégica entre las 11:00 y las 14:00 horas.

El punto de encuentro fijado es la intersección de calle 120 y 34. Allí se realiza una asamblea abierta para definir los pasos a seguir ante lo que consideran un abuso por parte de las multinacionales tecnológicas. Se recomienda a los vecinos evitar la zona para no sufrir demoras.

El motivo del conflicto: tarifas vs. inflación

El núcleo del malestar radica en las actualizaciones tarifarias aplicadas durante enero. Según denuncian los choferes, las empresas modificaron unilateralmente la ecuación de ganancias:

Se redujo la tarifa base, la tarifa mínima y el valor por kilómetro que percibe el conductor. Sin embargo, esta baja no se trasladó a los usuarios, quienes siguen pagando precios elevados por los viajes. La diferencia, aseguran, queda en las arcas de las aplicaciones.

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, fue tajante al describir la situación. Cuestionó duramente el silencio corporativo: “Nadie da la cara para explicar cómo manejan los valores”.

León advirtió que, con el esquema de costos actual y el precio de los combustibles y repuestos, salir a trabajar resulta prácticamente "imposible" para miles de familias que dependen de este ingreso.

LO QUE TENÉS QUE SABER DEL CONFLICTO La medida: Apagón de aplicaciones (desconexión) por 24 horas este viernes.

El lugar: Asamblea en La Plata en 120 y 34 (de 11 a 14 hs).

El dato: La facturación por hora cayó de $20.000 en diciembre a $10.000 en enero.

El reclamo: Restitución de las tarifas previas a los recortes de enero.

Los números que maneja el sector son alarmantes y explican el alto acatamiento de la medida. Los referentes aseguran que hubo un desplome abrupto en la facturación horaria promedio.

Mientras que en el mes de diciembre un conductor promediaba unos 20.000 pesos por hora de trabajo, en enero esa cifra se derrumbó a cerca de 10.000 pesos. Esta caída del 50% nominal —sin contar la inflación de enero— hace insostenible el mantenimiento de las unidades.