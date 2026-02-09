Giro en la causa del ex funcionario hallado en Punta Lara: la bala en la cabeza no lo mató

Un nuevo dato surgido del estudio forense realizado al cuerpo de Walter Rovetta, el ex inspector municipal de Tránsito de Ensenada hallado muerto en la costa de Punta Lara, provocó un fuerte impacto en el ámbito judicial y reabrió interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Según calificadas fuentes de Tribunales, el resultado preliminar de la autopsia contradijo la principal hipótesis que se manejaba hasta el momento.

En un principio, los investigadores sostenían que Rovetta se habría efectuado dos disparos en la zona media del cuerpo y que, al no lograr su objetivo, habría gatillado el arma por tercera vez en la cabeza, provocándose la muerte.

Incluso, se había determinado que ese último disparo había generado un orificio de entrada y uno de salida, con un recorrido completo del proyectil a través del cráneo, lo que reforzaba la teoría del suicidio.

Sin embargo, los médicos forenses indicaron ahora que ese disparo en la cabeza no fue el que le causó el deceso, un dato que dejó atónitos a más de uno dentro del expediente judicial.

El informe abrió un nuevo abanico de interrogantes: si la bala en la cabeza no fue mortal, ¿cuál de los disparos terminó provocando la muerte? ¿Fue una secuencia autoinfligida o existe la posibilidad de una intervención externa?

Ante este escenario, desde el entorno de la investigación fueron cautos pero contundentes. “No podemos descartar ninguna hipótesis”, confiaron fuentes judiciales, dejando abierta la posibilidad de que la escena haya sido alterada o que el hecho no se haya desarrollado como se creía inicialmente.

Por el momento, la causa continúa caratulada como “averiguación de causales de muerte” y permanece bajo la órbita de la Fiscalía N°15 de La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, que aguarda los resultados definitivos de los peritajes complementarios para definir los próximos pasos.