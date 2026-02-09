lunes 9 de febrero de 2026 - Edición Nº5431

Policiales | 6 Feb

Operativo conjunto en la ciudad

Desarticulan en La Plata una banda dedicada a la trata y explotación laboral infantil

Se rescataron cuatro menores de 11, 8, 5 y 1 año de edad. Fue a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad provincial y la Justicia.

La Municipalidad de La Plata, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Justicia llevaron a cabo un exitoso operativo que resultó en la desarticulación de una banda dedicada a la trata y explotación laboral infantil.

Según se informó, el hecho tuvo lugar en la intersección de avenida 32 y calle 6, donde se constató el uso de niños para pedir dinero en semáforos.

La investigación estuvo encabezada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Guillermo Federico Atencio, y la U.F.I. y Juzgado N° 11, a cargo del Dr. Álvaro Garganta. Las tareas contaron con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad municipal.

Los operativos de vigilancia y observación revelaron la gravedad de la situación y, tras corroborar el hecho, tres adultos de 47, 28 y 25 años fueron aprehendidos en flagrancia, acusados del delito de explotación laboral infantil y trata.

De acuerdo al parte del caso, “en su maniobra delictiva utilizaban diferentes niños y niñas desprotegidos, cuyos progenitores suelen ser vulnerables por sus situaciones económicas y de adicciones”. Además, se determinó que “los adultos trasladaban a los niños y niñas hasta el lugar de explotación”.

Durante la acción, se rescataron cuatro menores de 11, 8, 5 y 1 año de edad, quienes se encontraban en condiciones vulnerables y fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibirán la atención necesaria por parte del Servicio Zonal La Plata. Además, se secuestró una suma de $25.000 en billetes de baja denominación y un teléfono celular, que forman parte de la evidencia del ilícito.

Como parte de una política pública articulada, la Municipalidad, la Provincia y la Justicia continúan comprometidos con la defensa de los derechos de los menores y profundizarán el trabajo articulado para erradicar este tipo de delitos, garantizando el bienestar de los niños en la ciudad.

