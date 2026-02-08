Cierran el enlace de la Autopista La Plata con la 25 de Mayo por obras

El tránsito en uno de los accesos neurálgicos a la Capital Federal presenta modificaciones importantes durante la jornada de este sábado. Desde las primeras horas del día, se ejecuta un corte programado en la Autopista La Plata-Buenos Aires, específicamente en el empalme con la Autopista 25 de Mayo.

La empresa concesionaria, Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), confirmó que la restricción operativa comenzó a las 06:00 horas y se mantendrá vigente hasta las 15:00 horas. Durante esta ventana de tiempo, los equipos técnicos realizan tareas de mantenimiento impostergables que requieren el despeje total de la calzada en ese sector crítico.

Esta medida impacta directamente a los automovilistas que se desplazan desde La Plata, Berisso, Ensenada y distintas localidades de la Zona Sur del Conurbano con intención de empalmar hacia el centro porteño a través de la vía rápida elevada.

Es fundamental aclarar que el bloqueo no afecta la totalidad de la traza, sino un punto estratégico de distribución vehicular. Según detallaron voceros de la empresa estatal, la inhabilitación rige únicamente para la mano que va hacia CABA.

Por el contrario, el flujo vehicular en sentido inverso opera con normalidad. Aquellos usuarios que necesiten circular desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la capital bonaerense, o hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica, no encontrarán obstáculos en este nodo vial.

Lo que tenés que saber:

Corte: Enlace Autopista La Plata - Autopista 25 de Mayo.

Enlace Autopista La Plata - Autopista 25 de Mayo. Horario: Sábado de 06:00 a 15:00 horas.

Sentido afectado: Exclusivo mano a CABA (La Plata -> CABA).

Sentido Provincia: Circulación normal sin desvíos.

Motivo: Obras de mantenimiento vial y seguridad.

La elección del día sábado para realizar estas tareas responde a una lógica de planificación urbana: las autoridades buscan mitigar el caos vehicular aprovechando la reducción del caudal de tránsito que se registra los fines de semana en comparación con los días hábiles.

El tramo afectado suele concentrar un volumen altísimo de circulación de lunes a viernes, utilizado por miles de bonaerenses que viajan por motivos laborales o académicos. Al concentrar las maquinarias y operarios en una jornada no laborable, AUBASA intenta reducir las demoras, aunque se recomienda a los conductores salir con tiempo extra si tienen compromisos con horario estricto en la Ciudad.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este escenario, se solicita a los conductores extremar la precaución al aproximarse a la zona de obras, respetar la señalización transitoria dispuesta por el personal de seguridad vial y reducir la velocidad en los tramos previos al corte.

Si bien se espera que el servicio se normalice puntualmente a las 15:00 horas, es aconsejable monitorear el estado del tránsito a través de los canales oficiales o aplicaciones de navegación en tiempo real antes de emprender el regreso o el ingreso a la zona metropolitana.

La realización de estas obras forma parte del plan de mantenimiento integral de la traza, vital para garantizar la seguridad de los miles de vehículos que transitan diariamente entre el Gran Buenos Aires y la Capital.