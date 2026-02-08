Paro docente en la Provincia: el FUDB confirmó huelga de 24 horas para el 11 de febrero

El escenario educativo en la provincia de Buenos Aires entra en una zona de alta turbulencia a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo. Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron oficialmente su adhesión al paro nacional convocado para el próximo martes 11 de febrero.

La medida de fuerza, que paralizará la actividad en las escuelas bonaerenses durante 24 horas, surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y que actualmente se debate en el Congreso. Sin embargo, el contexto local agrega un componente de fricción adicional: el estancamiento de las negociaciones salariales con la administración provincial.

Según comunicaron las entidades gremiales, la decisión no es aislada. El FUDB —conformado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), la Unión de Docentes (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el SADOP (privados)— fundamentó el paro en el "ajuste en educación" ejecutado por el presidente Javier Milei.

Más allá de la reforma laboral, existe un reclamo financiero concreto que afecta el bolsillo de los maestros en La Plata, el Conurbano y el interior bonaerense: la exigencia de la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Los sindicatos denuncian que estas sumas fueron "retenidas indebidamente" por el Ejecutivo nacional, mermando el poder adquisitivo del sector.

Lo que tenés que saber del paro

Fecha: Martes 11 de febrero.

Martes 11 de febrero. Alcance: Nacional, con fuerte adhesión confirmada en la provincia de Buenos Aires .

Duración: 24 horas.

Reclamos Nacionales: Rechazo a la reforma laboral y restitución del FONID .

Contexto Local: Rechazo a la oferta paritaria del 2% propuesta por la Provincia.

Si bien el paro tiene un paraguas nacional, el malestar en las bases docentes de la Provincia se ha profundizado en las últimas 72 horas. La medida de fuerza llega inmersa en una compleja negociación salarial entre los educadores y las autoridades bonaerenses.

El último jueves, las partes se vieron las caras en una reunión que terminó sin acuerdo. El Gobierno provincial puso sobre la mesa una oferta de aumento del 2%, cifra que fue considerada insuficiente por la totalidad del arco gremial.

"La propuesta presentada resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio", señalaron desde el FUDB mediante un comunicado oficial. Este rechazo complica el panorama de cara a la vuelta a clases, ya que los sindicatos exigen una recomposición "genuina" que no corra por detrás de los índices inflacionarios.

El reloj corre y la presión aumenta. A tan solo un mes del regreso a las aulas, los docentes han endurecido su postura. El reclamo central hacia la gobernación no es solo por el porcentaje inmediato, sino por la estructura del aumento para el resto del año 2025.

Los representantes de los trabajadores de la educación exigen la implementación de mecanismos de actualización automática —o cláusulas de revisión constantes— que permitan "compensar progresivamente los puntos perdidos frente a la inflación".

La falta de entendimiento en la paritaria provincial, sumada al recorte de fondos nacionales, configura un escenario de "tormenta perfecta" que pone en duda la normalidad del inicio del ciclo lectivo en los distritos de la región, como Berisso, Ensenada y La Plata. Por ahora, el 11 de febrero no habrá tizas ni pizarrones activos.