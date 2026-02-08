Avanza el ensanche de la Avenida 60 en Los Hornos: qué tramos abarca la tercera etapa

La Municipalidad de La Plata puso en marcha la tercera etapa del plan de pavimentación y ensanche de la Avenida 60, una obra estructural destinada a transformar la circulación en la localidad de Los Hornos. Según informaron fuentes de la gestión local, las cuadrillas se encuentran trabajando activamente en el sector comprendido entre las calles 143 y 146.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que se ejecuta en distintos puntos del partido. El objetivo central es dar continuidad a los tramos ya finalizados (de 131 a 137 y de 137 a 143), consolidando un corredor vial más seguro y fluido para los vecinos de la zona oeste.

Desde la comuna detallaron que el avance es significativo: actualmente ya se encuentra ejecutado el 85% del hormigón proyectado. De forma simultánea, se dio inicio a la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

Además, las tareas no se limitan solo al asfalto. Se están realizando trabajos de mejorado sobre la traza de tierra que se extiende desde la calle 167 a 173, preparando el terreno para futuras intervenciones y garantizando la transitabilidad inmediata.

Lo que tenés que saber sobre la obra

Para entender la magnitud del cambio en Los Hornos, estos son los puntos clave de la renovación de la Avenida 60:

Ensanche: Se incorpora un carril más de circulación por mano, logrando dos carriles por sentido .

Estacionamiento: Se suma un carril adicional exclusivo para el estacionado de vehículos.

Seguridad Vial: La obra incluye demarcación horizontal completa y una rambla central divisoria.

Paisajismo: Se prevé una forestación integral de la nueva rambla.

Una vez finalizado el tramo actual, la planificación municipal contempla extender la obra desde la calle 146 hasta la 167. Esta futura etapa será crítica no solo por la conectividad, sino por la infraestructura hidráulica.

Según el informe técnico, en ese sector se construirán nuevas veredas y una rambla central, pero lo más relevante será la ampliación de los ductos de desagüe pluvial y la construcción de nuevos sumideros. Estas tareas hidráulicas son fundamentales para prevenir anegamientos en días de lluvia intensa.

Impacto en el barrio de Los Hornos

La puesta en valor de la Avenida 60 se suma a un paquete de inversiones que busca recuperar el espacio público en la localidad. Entre las obras complementarias, se destaca la reciente inauguración de la Plaza de la Madre y un plan masivo de arreglo de calles.

En números, la intervención en Los Hornos abarca casi 300 calles: