Docentes de la UNLP se suman al paro del 11 de febrero y peligra el inicio de clases

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) endureció su postura frente al Gobierno Nacional tras un plenario de secretarios generales realizado este viernes. La principal resolución fue la convocatoria a un paro y movilización para el 11 de febrero, coincidiendo con la medida de fuerza de los gremios de educación primaria y secundaria.

El conflicto escaló tras el anuncio oficial de un incremento salarial del 2% retroactivo a diciembre, que se liquidará en febrero. Para los gremios, esta decisión es "unilateral" e ignora la Ley de Financiamiento Universitario, lo que pone en jaque la normalidad académica en universidades clave como la UNLP.

Plan de lucha y posible suspensión del ciclo lectivo

La federación no solo confirmó la huelga del 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral, sino que también puso en duda el comienzo del año académico. El plan de lucha "contundente" incluye la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo en todas las facultades del país.

Durante la semana del 16 de marzo, se prevén nuevas jornadas de paro que serán definidas tras consultas y asambleas en las asociaciones de base. Esta situación genera incertidumbre en miles de estudiantes de la región de La Plata, donde la actividad universitaria es el motor económico y social de la ciudad.

Lo que tenés que saber sobre el conflicto:

Paro confirmado: Miércoles 11 de febrero (junto a docentes de otros niveles).

Aumento otorgado: 2% retroactivo a diciembre (se cobra en marzo).

Bonos: Sumas fijas de $12.500 (simple), $25.000 (semiexclusiva) y $50.000 (exclusiva).

Medidas futuras: Carpa itinerante y una nueva Marcha Nacional Federal .

Riesgo: Peligra el inicio de clases si no hay acuerdo paritario.

Desde CONADU denunciaron que el Ejecutivo rompió el diálogo al disponer aumentos por decreto. Según explicaron, el bono por única vez no compensa la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y el incumplimiento de las normativas de financiamiento vigentes.

Además de las huelgas, el plenario definió organizar una carpa itinerante en conjunto con otros sectores sociales. El objetivo final es confluir en una gran movilización nacional en defensa de la universidad pública, similar a las multitudinarias marchas registradas el año pasado.