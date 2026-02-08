Los del Fuego en Punta Lara y Fiesta del Tomate en Gorina: imperdible agenda cultural en La Plata

Agenda cultural La Plata

La ciudad de La Plata, así como Berisso y Ensenada, se preparan para un fin de semana de intensa actividad cultural y recreativa.

Bajo el sello de la agenda Finde en el Gran La Plata, la oferta para este sábado 7 y domingo 8 de febrero 2026 combina la tradición productiva local, el calor de los primeros carnavales y espectáculos musicales de primer nivel con entrada libre y gratuita.

Desde el despliegue tropical de Los del Fuego hasta la emblemática Fiesta del Tomate Platense, la región reafirma su rol como polo cultural de la provincia.

El sabor de la tierra y el ritmo del carnaval

La jornada del sábado comenzará temprano con uno de los eventos más esperados por los vecinos y el turismo regional: la Fiesta del Tomate Platense.

En la Estación Experimental de Gorina, entre las 10 y las 18 horas, los asistentes podrán recorrer stands, participar de actividades educativas y adquirir productos frescos directamente de manos de los productores locales. Es una cita obligada para quienes buscan revalorizar el sabor genuino de la semilla platense.

En paralelo, el espíritu festivo del Rey Momo empieza a sentirse en las localidades cercana a La Plata. El Carnaval de Los Terribles de Malvinas se apoderará de la zona de 35 y 149, en Melchor Romero, a partir de las 18 horas.

Estas celebraciones barriales, que también incluyen puntos en Abasto, representan el inicio de una temporada que culminará el domingo en Tolosa con el colorido y la tradición del Carnaval de Bolivia en calle 20 y 525.

Música en vivo: Los del Fuego en Punta Lara

Uno de los puntos altos de la agenda tendrá lugar en el municipio de Ensenada. El ciclo Cultura en el Río regresa al Mirador Néstor Kirchner de la localidad de Punta Lara, con una propuesta que promete convocatoria masiva.

El sábado a las 21:30 horas, la mítica banda de cumbia santafesina Los del Fuego brindará un show con entrada libre y gratuita, en el marco de una jornada que incluye actividades recreativas frente al río.

Para quienes prefieren sonidos más íntimos, el jazz tendrá su lugar central en la localidad platense de City Bell. El espacio Desafinado Club presentará el sábado al Pablo Ledesma Trío y el domingo al reconocido bajista Javier Malosetti junto a su trío, complementando la experiencia musical con coctelería de autor y gastronomía de primer nivel.

Cine, milonga y espacios culturales

La oferta se diversifica con el programa de Cine Móvil, que proyectará el éxito animado Intensamente 2 el sábado en San Carlos (calles 137 y 32) y el clásico La Ciénaga el domingo en el Centro Cultural Islas Malvinas.

Además, la Plaza Islas Malvinas recibirá a los amantes del tango con su tradicional Milonga de la Plaza el sábado por la noche.

Por su parte, la Estación Provincial en el barrio de Meridiano V (calles 17 y 71) mantendrá su actividad habitual de jueves a domingo desde las 18 horas, ofreciendo su playón para ferias, música y buffet, consolidándose como uno de los epicentros favoritos para el encuentro familiar y juvenil en la ciudad.