La Plata: Sospechosos detenidos tras persecución en la zona de Parque Castelli

Un importante operativo de seguridad en las inmediaciones de Parque Castelli terminó este jueves con tres hombres aprehendidos. El procedimiento fue realizado por personal motorizado de la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) en jurisdicción de la Comisaría 5ª.

La intervención comenzó cuando los efectivos detectaron un automóvil color negro sin chapas patente circulando por la zona. El vehículo, que transportaba a tres ocupantes, realizaba maniobras sospechosas que alertaron a las patrullas que recorrían la cuadrícula.

Tras un seguimiento controlado que se extendió por varias calles, los agentes lograron interceptar el rodado en la intersección de calle 15 entre 67 y 68. Allí se procedió a la identificación de los sujetos y a la requisa inmediata del habitáculo.

Herramientas para el delito y traslado policial

Durante la inspección del vehículo secuestrado, los uniformados hallaron un arsenal de elementos vinculados a la modalidad de "escruche" o robo a viviendas. La causa fue caratulada preventivamente como Averiguación de Ilícito.

Lo que tenés que saber del operativo:

Ubicación: Zona de 15 entre 67 y 68 , a pocas cuadras de Parque Castelli .

Intervención: Personal de la SASU y Comisaría 5ª .

Elementos secuestrados: Barreta, destornilladores, guantes de tela y de látex, barbijos, gorras y pegamento.

Situación judicial: Interviene la UFI N°17 del Departamento Judicial La Plata.

Los tres implicados fueron trasladados a la dependencia policial y el auto quedó incautado. Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa para determinar si la banda está vinculada a hechos delictivos denunciados recientemente en el casco urbano.

La Justicia de La Plata no descarta que, tras el análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas, se sumen nuevos cargos contra los aprehendidos.