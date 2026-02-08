Miramón le saca el puesto a Max en Gimnasia y Muslera y Carrillo vuelven en Estudiantes

Estudiantes y Gimnasia trabajaron este sábado pensando en el largo plazo y buscando que los principales jugadores de jerarquía y experiencia lleguen con ritmo de competencia al derby del 15 de febrero. Por tal motivo, hoy se tomaron fuertes decisiones tanto en Estancia Chica en donde entrenó Gimnasia, como en City Bell donde lo hizo Estudiantes.



Gimnasia visitará el lunes a Barracas Central a las 17 en condición de visitante y el entrenador paró un equipo en el cual también incluyó el regreso de Ignacio Fernández en el equipo titular, pero no así la vuelta de Manuel Panaro, y consecuentemente la continuidad de Jeremías Merlo.



De acuerdo a lo que pudo averiguarse, de no mediar contratiempos, Gimnasia saltará mañana a la cancha con Nelson Insfrán, Steimbach, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón, Miramón, Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Merlo y Marcelo Torres.



La actividad se dividió en tres partes, comenzando con una rutina en el gimnasio, luego hubo movimientos con pelota en la cancha y finalmente un ensayo de fútbol en el cual incluyó a esa formación con Miramón, Nacho Fernández y Merlo entre los titulares.

Mañana domingo el equipo volverá a entrenar por la tarde y luego los jugadores quedarán concentrados a la espera del choque del lunes ante Barracas Central.

MUSLERA Y CARRILLO PIDEN PISTA EN EL PINCHA

Por su parte Estudiantes, que dentro de una semana será nuevamente visitante en el estadio del Bosque contra Gimnasia, también entrenó ayer en el Country de City Bell porque mañana a las 19.15 recibirá a Deportivo Riestra.



El técnico Eduardo Domínguez pidió que se arme un equipo con juveniles de la Reserva y la cuarta división para enfrentar a los titulares que tuvieron a jugadores como Eros Mancuso, Amondarain, Carrillo y Muslera entre los titulares.



No será tenido en cuenta Edwin Cetré, quien esta semana terminará de acordar su desembarco en Boca, equipo que hoy se medirá contra Vélez en condición de visitante. A priori, el probable equipo del Pincha para recibir mañana a Riestra tendrá a Muslera, Mancuso, Palacios, González Pirez, Benedetti, Neves, Amondarain, Medina, Tobio Burgos, Pérez o Farías y Carrillo.