Marcelo Gallardo, entre furioso y reflexivo tras el bochorno de River vs. Tigre

River perdió 1-4 con Tigre en el estadio Monumental, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Y luego de la goleada, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y analizó el pésimo rendimiento del equipo en una noche en la que no salió nada.

El DT definió como “impensado” el resultado sufrido, “con relación a cómo veníamos evolucionando como equipo“, y reconoció:

“Nos salió todo mal, cometimos muchos erorres y Tigre los aprovechó muy bien”. En ese sentido, resaltó: “Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos continuidad en la mejora que veníamos mostrando”.

“Una muy mala noche que generó la derrota y la forma en la que perdimos”, sintetizó Gallardo. El Muñeco lamentó este trasipé cuando “las expectativas estaban renovadas y estábamos siendo saludables como equipo”, pero intentó pasar página: “Siempre la derrota, y más de esta forma, va a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con el pasado, voy a quedarme con lo bueno y analizar lo malo que hicimos hoy”.

“No estaba en la cabeza de nadie pero el fútbol tiene estas cosas”, dijo MG sobre el calibre de la derrota, y fue tajante: “No es aceptable perder como perdimos pero puede pasar”.

En esa misma línea, aseguró que “los análisis, sobre todo cuando hay errores puntuales e individuales, se hacen para adentro“, pero sí admitió que “como equipo se falló, no estuvimos presentes”.

La reflexión de Gallardo de cara a lo que viene

Por último, Gallardo coincidió en que un golpe tan duro puede mermar la confianza que se había conseguido con los primeros encuentros y reflexionó: “Ese contagio positivo y esas buenas cosas que se venian dando desde principio de año hacia que sea impensado lo de hoy.”

“Hoy fue un mal partido, jugamos muy mal, cometimos muchos errores pero esto no debe generar una rueda negativa. Estamos con bronca, frustrados, no la esperábamos. Te pegan una piña, levantarse, qué se le va a hacer”, completó.