El Cuarteto Cedrón llega a La Plata: un show histórico en Casa Metro

El Cuarteto Cedrón, una de las formaciones más influyentes de la música popular argentina, desembarca en La Plata el próximo viernes 20 de febrero. La cita será a las 21:00 en Casa Metro, donde la agrupación liderada por Juan "Tata" Cedrón ofrecerá un concierto que fusiona su repertorio clásico con nuevas composiciones.

El espectáculo tendrá lugar en la Sala 1, ubicada en el primer piso del complejo. Según informaron desde la organización, el ingreso del público será por estricto orden de llegada, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar una ubicación preferencial en este espacio de vanguardia.

Lo que tenés que saber del show

Fecha y hora: Viernes 20 de febrero, 21:00.

Lugar: Casa Metro (La Plata), Sala 1, Primer Piso.

Integrantes: Juan "Tata" Cedrón, Daniel Frascoli, Miguel Praino y Miguel López.

Entradas: Disponibles a través de la web oficial del Teatro Metro .

Géneros: Tango, milonga, vals, candombe y raíz urbana.

La formación, que sostiene desde hace décadas un diálogo musical único, mantiene su esencia inalterable. El Cuarteto Cedrón fue creado en 1964 por el "Tata" Cedrón, músico nacido en Buenos Aires en 1939, quien dio sus primeros pasos en los cafés concert porteños antes de exportar su arte a los escenarios más prestigiosos del planeta.

"Siempre se vuelve al primer amor, o será que nunca dejamos de habitarlo", reflexionó el fundador del proyecto respecto a este reencuentro con el público de la capital bonaerense. Con más de treinta discos editados dedicados a la poesía, el grupo ha recorrido salas internacionales de la talla del Concertgebouw de Ámsterdam, La Fenice de Venecia y el Queen Elizabeth Hall de Londres.

El recital no solo destaca por su valor musical, sino por el entorno. Casa Metro funciona en un edificio con estética Art Decó que combina patrimonio histórico con tecnología de punta. Los asistentes podrán disfrutar de un sistema de sonido espacial y experiencias audiovisuales inmersivas, características que definen a este centro cultural como un referente del centro platense.