Paritarias bonaerenses: gremios docentes y estatales rechazaron el aumento del 2% y hay tensión por el inicio de clases

La negociación salarial entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los trabajadores del sector público ha ingresado en una fase crítica. Luego de un rechazo unánime a la propuesta oficial, las partes acordaron un cuarto intermedio para intentar destrabar un conflicto que amenaza con escalar en los próximos días.

El tiempo es el principal enemigo del Ejecutivo provincial. La liquidación de los salarios estatales comienza habitualmente cerca del día 15, lo que reduce al mínimo el margen de maniobra para que cualquier incremento impacte en los haberes de febrero.

El núcleo del conflicto: un aumento "insuficiente"

La oferta que detonó el malestar sindical consistió en un 2% de aumento. Según denunciaron los gremios, esta cifra no solo queda por debajo de la inflación proyectada, sino que además absorbe un retroactivo pactado en enero.

Desde los sindicatos advirtieron que, al desglosar los números, la mejora real en el salario de bolsillo representaba apenas un 0,5%. Esta situación unificó la postura de rechazo entre los docentes del FUDB y los estatales de ATE, UPCN y FEGEPPBA.

Lo que tenés que saber: Propuesta oficial: El Gobierno ofreció un 2% de suba salarial.

Rechazo gremial: Los sindicatos afirman que el aumento real es solo del 0,5%.

Plazo crítico: El 15 de febrero vence el tiempo para cargar los aumentos en las liquidaciones.

Educación: El inicio de clases está previsto para el 2 de marzo y peligra sin acuerdo.

Los educadores agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) exigen un aumento "genuino" que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2025. El objetivo es establecer mecanismos de actualización automática frente a la escalada de precios.

Por su parte, ATE no solo se plantó frente al porcentaje salarial, sino que sumó a la mesa de negociación demandas históricas para el sector administrativo y hospitalario:

Reapertura de mesas técnicas sectoriales.

Aceleración de los pases a planta permanente .

Plan de recategorizaciones para el personal.

Actualización urgente de las becas de capacitación.

Desde UPCN y FEGEPPBA calificaron la oferta como "insuficiente" y remarcaron que el conflicto continuará la próxima semana si no hay una mejora sustancial. El Gobierno bonaerense busca desesperadamente garantizar el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo, pero la falta de acuerdo salarial pone en duda la normalidad en las escuelas.

Por estas horas, se aguarda una nueva convocatoria en la ciudad de La Plata para retomar el diálogo antes de que cierre la ventana de liquidación de haberes.