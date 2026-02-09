Entradera en El Mondongo: golpean y asaltan a un jubilado a metros del Registro de las Personas

Un nuevo y violento episodio de inseguridad sacudió al barrio El Mondongo el último sábado por la tarde. Un jubilado de 78 años fue víctima de una entradera en su vivienda de diagonal 79 entre 1 y 115, a escasos metros del Registro Provincial de las Personas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, a plena luz del día, cuando la víctima regresaba a su domicilio. Al intentar cerrar el portón del garaje tras guardar su camioneta Renault Oroch, el hombre fue abordado por dos delincuentes de aproximadamente 30 años que lo obligaron a reingresar a la propiedad bajo amenazas de muerte.

Media hora de terror en la planta alta

Según confirmaron fuentes policiales a Primera Página, uno de los asaltantes esgrimió una pistola para intimidar al propietario. Una vez dentro de la finca, los malvivientes redujeron al hombre y lo trasladaron a la planta alta, donde comenzaron a exigirle dinero en efectivo de forma violenta.

Durante los 30 minutos que duró el asalto, los delincuentes revolvieron la habitación principal. Ante el riesgo de vida, el jubilado entregó una suma superior a los 500.000 pesos y un teléfono celular.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la frialdad de los sospechosos, quienes se aseguraron de eliminar evidencia inmediata. Además del dinero, los ladrones sustrajeron el DVR (grabador de video) de las cámaras de seguridad internas y externas de la vivienda.

Lo que tenés que saber: Ubicación: Diagonal 79 entre 1 y 115, La Plata .

Botín: Más de $500.000 , celular y documentos personales.

Fuga: Los delincuentes escaparon con el carnet de socio de Estudiantes y las llaves de la casa.

Investigación: Interviene la comisaría de la zona y la DDI La Plata.

Además de los valores, los asaltantes se apoderaron de la cédula de la camioneta, la licencia de conducir, el DNI y el carnet de socio del club Estudiantes de La Plata. Al retirarse, se llevaron también el manojo de llaves de la casa, dejando a la víctima en estado de shock.

Pese a que los delincuentes se llevaron el equipo de grabación de la casa, las autoridades trabajan ahora en el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio El Mondongo.

Hasta el momento no hay detenidos. La causa fue caratulada como "Robo agravado por el uso de arma de fuego".