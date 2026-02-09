Edelap anunció cortes programados para este lunes en el centro platense

La empresa distribuidora de energía Edelap informó que este lunes 8 de febrero se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico programado en un sector estratégico de La Plata. La medida responde a un plan de obras e inversión que busca mejorar la estabilidad de la red en la región.

Según el comunicado oficial, los operarios trabajarán en la zona céntrica de la capital bonaerense para realizar tareas técnicas que requieren, por protocolo de seguridad, la desenergización temporal de las líneas.

Los trabajos se concentrarán en el cuadrante comprendido por las calles 12 y 13, y entre las avenidas 38 y 39. La interrupción del servicio está prevista que comience a las 9:00 y se extienda, aproximadamente, hasta las 16:00.

Es importante destacar que, al tratarse de tareas a la intemperie, la ejecución de las mismas queda sujeta a las condiciones climáticas. Ante la probabilidad de lluvias o tormentas, la empresa podría reprogramar las obras para una nueva fecha.

Lo que tenés que saber sobre el corte de hoy:

Zona afectada: Manzana de calle 12 a 13 y de 38 a 39 .

Manzana de y de . Horario previsto: De 09:00 a 16:00 .

Motivo: Plan de mantenimiento e inversión de Edelap .

Estado del clima: Los trabajos se suspenden por lluvia.

Notificaciones: Usuarios de la Oficina Virtual recibirán avisos por mail.

Canales de comunicación y prevención

Desde Edelap recordaron que estas intervenciones son necesarias para garantizar que el personal trabaje en condiciones seguras mientras se optimizan los transformadores y el cableado del sector.

Para aquellos vecinos que deseen recibir alertas personalizadas, la empresa recomendó registrarse en su Oficina Virtual o descargar la aplicación móvil. A través de estos canales, se notificará automáticamente el inicio de la obra y el momento exacto de la restitución total del servicio.