Estudiantes recibe a Riestra en UNO con el objetivo de volver al triunfo en casa

Estudiantes de La Plata vuelve este lunes a su estadio de 57 y 1 para enfrentar a Deportivo Riestra por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional. El encuentro, que comenzará a las 19:15, es clave para las aspiraciones del conjunto albirrojo, que busca recuperar la solidez en su casa tras el reciente empate obtenido en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.

El ciclo de Eduardo Domínguez atraviesa una etapa de definiciones en el equipo titular. La gran duda en el arco persiste entre la continuidad del juvenil Fabricio Iacovich o la experiencia de Fernando Muslera.

Además, en la delantera, el DT aún no confirmó si el referente Guido Carrillo estará desde el arranque o si le dará la oportunidad a Adolfo Gaich, quien busca su puesta a punto definitiva.

Formaciones confirmadas y esquemas tácticos

El Pincha presentaría una línea de cuatro en el fondo con Eric Meza y Gastón Benedetti por las bandas, mientras que la mitad de la cancha estará comandada por el uruguayo Gabriel Neves y el recientemente incorporado Cristian Medina. La cuota de desequilibrio recaerá en Tiago Palacios y el juvenil Joaquín Tobio Burgos.

Estudiantes de La Plata:

Fabricio Iacovich o Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Deportivo Riestra:

Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.