Bomberos de Berisso combaten los feroces incendios forestales en Esquel

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso informó este lunes que dos de sus integrantes se encuentran en la provincia de Chubut, prestando servicio en el combate contra los incendios forestales que azotan la zona de Esquel. Los efectivos locales se sumaron a las tareas de control de las llamas que ya han consumido miles de hectáreas de bosque nativo.

El Oficial Principal (R) Julio Monte se trasladó hacia el sur del país de manera personal, motivado por un estrecho vínculo con el cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel. Según indicaron desde la institución local, Monte viajó con autorización de los Bomberos de Berisso pero costeando sus propios gastos, con el único objetivo de asistir a sus camaradas ante la gravedad de la situación.

Por su parte, el Suboficial Principal Cristian Gellert también se encuentra en la línea de fuego. Su presencia en la Patagonia responde a su rol dentro de la Dirección de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, organismo que envió una comitiva especial para colaborar con el gobierno de Chubut en las tareas de emergencia.

Lo que tenés que saber

Protagonistas: Julio Monte y Cristian Gellert, bomberos de Berisso .

Lugar: Esquel, provincia de Chubut .

Motivo: Combate de incendios forestales de gran magnitud.

Contexto: Colaboración entre fuerzas bonaerenses y locales frente a la emergencia climática.

El rol de Berisso en la emergencia nacional

La participación de los bomberos de nuestra ciudad refuerza el histórico compromiso de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso en situaciones de catástrofe. Mientras Monte asiste de forma voluntaria y personal, Gellert aporta la experiencia técnica de la fuerza profesional bonaerense.

Desde el cuartel central de calle 8 emitieron un mensaje de apoyo para ambos efectivos, deseándoles éxito en la peligrosa misión y un pronto regreso a la ciudad tras finalizada la intervención en los focos ígneos.