En la casa del poder, Gimnasia desafía a Barracas y busca ratificar su crecimiento

Gimnasia y Esgrima La Plata se traslada este lunes a la Ciudad de Buenos Aires para medirse ante Barracas Central, en un encuentro que promete ser una prueba de fuego para las aspiraciones del conjunto albiazul. El partido, que comenzará a las 17:00, encuentra al Lobo en un momento de confianza tras la sólida victoria obtenida frente a Aldosivi en el Bosque.

El equipo dirigido por Zaniratto llega con un antecedente inmejorable al estadio Claudio Fabián Tapia: fue allí donde, hace apenas unos meses, logró eliminar a Barracas en los cuartos de final del torneo anterior. Con esa mística a favor, el conjunto platense buscará los tres puntos para prenderse en el lote de arriba de la tabla de posiciones.

Por el lado del local, la realidad es dispar. Si bien el Guapo logró avanzar de fase en la Copa Argentina, todavía no conoce la victoria en el certamen doméstico. El equipo de la familia Tapia necesita sumar de a tres para salir del fondo y aprovechar la localía en un reducto que siempre resulta complejo para los visitantes.

Lo que tenés que saber

Hora y lugar: 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia .

Televisación: TNT Sports .

Arbitraje: Darío Herrera (Principal) y Lucas Novelli (VAR).

El dato: Gimnasia ya ganó en este estadio por los cuartos de final del Clausura pasado.

Formaciones y novedades tácticas

Zaniratto mantendría la base que viene rindiendo con creces. La defensa contará con la seguridad de Nelson Insfrán bajo los tres palos y el liderazgo de Enzo Martínez en la zaga. En la zona creativa, la mirada estará puesta en Ignacio Fernández, quien será el eje del fútbol platense junto a Ignacio Miramón. La única duda del DT reside en el extremo izquierdo: Jeremías Merlo o Manuel Panaro.