Brahian Alemán rompió el silencio sobre el ciclo de Maradona en Gimnasia: "Era mágico"

La figura de Diego Armando Maradona sigue generando repercusiones en La Plata. En una reciente entrevista, el mediocampista uruguayo Brahian Alemán, quien fuera uno de los referentes y capitanes de Gimnasia y Esgrima La Plata durante 2019, repasó con emoción lo que significó el desembarco del astro mundial en el predio de Estancia Chica.

Alemán, quien mantuvo una relación cercana con el ídolo hasta sus últimos días en el club, describió el impacto inicial que generó la llegada de Maradona. "Ser dirigido por Diego fue algo mágico y soñado. El día que apareció por primera vez en el vestuario, quedamos todos en shock, no podíamos creer que lo teníamos ahí", expresó el enganche, subrayando el aura que rodeaba al entrenador.

Los premios "del bolsillo de Diego" y la calidez humana

Más allá de lo táctico, el uruguayo hizo hincapié en la faceta más humana de Maradona. Según el relato de Alemán, el técnico lograba una conexión inmediata con sus dirigidos mediante gestos de extrema humildad y generosidad. "Con su simpleza nos hizo sentir que era uno más de nosotros, tenía un corazón gigante", remarcó.

Uno de los datos más llamativos que reveló el mediocampista fue el método de incentivo que utilizaba Pelusa tras las victorias: "Ganábamos un partido y él mismo sacaba plata de su bolsillo para darnos premios extra. Eran gestos que reflejaban lo que él sentía por sus jugadores", recordó Alemán, resaltando la unión que se forjó en aquel vestuario.

Un vínculo que trasciende la salida polémica

A pesar de que la partida de Brahian Alemán del club en 2023 no fue en los mejores términos con la dirigencia, el uruguayo dejó en claro que su sentimiento por el Lobo permanece intacto. En reiteradas ocasiones se lo ha visto en las plateas de 60 y 118 alentando al equipo, demostrando que su paso por la institución platense, marcado a fuego por el ciclo de Maradona, dejó una huella que va más allá de los contratos.