El Batman entrerriano fue a ver a Lali y desató un furioso fastidio en el Gobierno nacional

La interna de La Libertad Avanza sumó un capítulo insólito que tiene como protagonista al diputado nacional por Entre Ríos, Andrés Laumann. El legislador, conocido por haber realizado su campaña a intendente de Paraná disfrazado de Batman, despertó la indignación de la Casa Rosada tras mostrarse en la primera fila del Festival del Mate, invitado por la jefa comunal peronista, Rosario Romero.

La polémica escaló cuando la presentadora del evento, la periodista Sonia Fernández, leyó ante miles de personas un cartel del público que contenía un fuerte insulto hacia el presidente Javier Milei: "Milei, la concha de tu madre". El grito de la multitud y la reacción de la conductora ocurrieron a metros de Laumann, quien presenciaba el espectáculo antes de la salida de Lali Espósito, figura enfrentada públicamente con el Ejecutivo nacional.

"Vienen a manguear cargos": el malestar en Balcarce 50

La presencia de Laumann en el festival cayó especialmente mal en el entorno de Lule Menem. Según trascendió, el diputado y su par Beltrán Benedit se habían reunido días antes con el funcionario nacional para solicitar nombramientos en organismos del Estado en su provincia. "Vienen a manguear y a los dos días se van a ver a Lali, no sabemos ni por dónde empezar", deslizaron fuentes gubernamentales con evidente malestar.

La situación se agrava por el contexto sectorial: el festival celebra el producto nacional justo cuando el Gobierno ha desregulado el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una medida que mantiene en conflicto a los productores yerbateros.

Protagonista: Andrés Laumann, diputado de La Libertad Avanza (el "Batman" entrerriano).

Andrés Laumann, diputado de (el "Batman" entrerriano). El hecho: Asistió al show de Lali Espósito en un palco oficial junto al peronismo local.

El conflicto: Hubo insultos explícitos al Presidente desde el escenario y la organización.

Interna feroz: Roque Fleitas, presidente de LLA en Entre Ríos, emitió un comunicado repudiando el evento y despegándose de Laumann.

Fractura en el armado liberal de Entre Ríos

El bloque libertario en la provincia atraviesa un momento crítico. Mientras Laumann y Benedit mantienen una disputa abierta con la conducción oficial de Roque Fleitas, el episodio del "Batman" libertario en el festival parece haber dinamitado los puentes con la estructura nacional. En el Ejecutivo consideran que el diputado "se regaló" políticamente ante el PJ, participando de un evento que terminó siendo una plataforma de críticas a la gestión de Milei.