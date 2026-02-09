Impactante fila de 10 cuadras en Burzaco: 3.000 personas buscaron empleo en un depósito

Una imagen que remite a los peores momentos de la historia económica argentina se produjo en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. La empresa Red Lenic, dedicada a la venta de artículos electrónicos, abrió una búsqueda laboral para cubrir 30 puestos en su depósito y la respuesta fue abrumadora: cerca de 3.000 personas formaron una fila de diez cuadras que se extendió durante horas bajo el sol.

La convocatoria, que se viralizó rápidamente a través de videos grabados por el propio dueño de la firma, mostró a hombres y mujeres de todas las edades con carpetas y sobres en mano. Los postulantes llegaron desde distintos puntos de la zona sur y de otras localidades como San Francisco Solano, González Catán y San Justo, evidenciando la desesperación por acceder a un puesto de trabajo formal en el Conurbano bonaerense.

El testimonio del empresario y el golpe de la recesión

"Se ve que la gente de zona sur tiene ganas de trabajar de verdad. Lamentablemente no podemos tomar a tanta gente aunque me encantaría", expresó el dueño de la compañía en la cuenta oficial de Instagram. El empresario lamentó la situación y deseó suerte a los postulantes, mientras el operativo especial montado en la sede de Burzaco intentaba agilizar la recepción de los documentos.

El contexto en la región es crítico. En el último año, la zona ha sufrido el cierre de firmas emblemáticas como la fábrica de baterías Ran Bat y el mayorista de limpieza Caromar, lo que ha dejado un vacío en el tejido industrial y comercial. Esta caída del empleo registrado ha empujado a miles de bonaerenses a la informalidad o a la búsqueda incansable de oportunidades como la ofrecida por Red Lenic.

Lo que tenés que saber

La oferta: 30 vacantes para tareas de depósito y logística.

La demanda: 3.000 personas se presentaron con su currículum.

Ubicación: Sede de la firma en Burzaco , partido de Almirante Brown .

Impacto regional: Afecta a localidades del sur y oeste como José C. Paz, Moreno y San Francisco Solano.

Una postal de la crisis en PBA

La magnitud del evento no solo sorprendió a los organizadores, sino que reavivó el debate sobre la recesión y la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado. Mientras las cifras oficiales muestran un retroceso mensual en el empleo registrado, las imágenes de 1.000 personas por cada puesto vacante se convierten en el indicador más real y doloroso de la situación social en la Provincia de Buenos Aires.