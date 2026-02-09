Julio Alak retoma el control del PJ La Plata: todos los nombres de la lista de unidad

Luego de casi dos décadas de ausencia en la conducción orgánica partidaria local, el intendente de La Plata, Julio Alak, volverá a liderar el Partido Justicialista (PJ) de La Plata. La oficialización se produjo tras la presentación de una lista de unidad denominada “Unidad Peronista”, la cual fue consensuada entre los diversos sectores que componen el espectro del peronismo en la capital de la provincia de Buenos Aires.

El regreso formal de Julio Alak a la presidencia del partido está previsto para el próximo 15 de marzo. Esta fecha marcará un doble hito para el jefe comunal, ya que no solo asumirá la titularidad del PJ local, sino que también reasumirá su cargo como primer consejero provincial del partido.

Este movimiento político refleja un intento de recomponer el peronismo en la ciudad de cara a los próximos desafíos electorales, utilizando una estrategia de integración similar a la empleada por Alak en la conformación de su gabinete municipal.

Chau Cámpora

Uno de los datos más salientes de esta renovación de autoridades es el cambio de mando en la cúpula. Con el nuevo acuerdo, la agrupación La Cámpora dejará la conducción del PJ platense, que hasta el momento ejercía el diputado Ariel Archanco.

Si bien la organización kirchnerista abandona la presidencia, el esquema de unidad garantiza que sus dirigentes, junto con referentes del bruerismo, el sindicalismo y otros sectores, mantengan presencia en la estructura partidaria.

La fórmula que encabezará el partido sitúa a Julio Alak como presidente —cargo que ocupó hasta el año 2008— acompañado por Carlos Bonicatto como vicepresidente. Bonicatto, actual jefe de Gabinete municipal y hombre de extrema confianza del intendente, representa la consolidación del "alakismo" puro en los cargos jerárquicos de la nómina.

Para la conformación de las 16 secretarías que operan en la sede de la calle 54, se estableció un criterio técnico y político fundamental: los candidatos propuestos no deben ocupar cargos electivos vigentes, como bancas en la Legislatura o el Concejo Deliberante. Esta decisión busca dinamizar la gestión partidaria con cuadros que tengan dedicación plena a la vida institucional del PJ.

Las secretarías y el equilibrio de fuerzas

El reparto de las secretarías evidencia el delicado equilibrio de poder alcanzado. Por el sector cercano al intendente, Guillermo “NoLeDaLa” Cara (Secretario de Gobierno municipal) fue propuesto para la Secretaría General, mientras que Norberto “Chucho” Gómez (Secretario General de la Municipalidad) ocupará la Secretaría de Organización.

La nómina del riñón alakista se completa con Ana Laura Ramos en Técnicos y Profesionales, el titular de Loterías de la Provincia, Gonzalo Atanasof, en Formación, y Lidia Fernández en la Secretaría de la Mujer.

Por su parte, La Cámpora retuvo cuatro áreas estratégicas:

Josefina Vázquez (Administrativa y Actas).

Camila Zambaglione (Cultura y Comunicación).

Tomás Fernández Cane (Juventud).

Emilia Eizmendi (Derechos Humanos).

El espectro se amplía con la participación de la CGT a través de Nancy Riquelme en la Secretaría Gremial y el sector de Victoria Tolosa Paz, representado por Vanesa Cortijo en Desarrollo Humano. El esquema se completa con Nicanor Martínez (Finanzas) y Jonatan Mastrangelo (Relaciones Públicas).

El rol de Máximo Kirchner y Axel Kicillof

La reorganización platense no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un acuerdo mayor a nivel bonaerense. En este marco, el gobernador Axel Kicillof se perfila como el futuro presidente del PJ provincial, secundado por la vicegobernadora Verónica Magario.

En este engranaje, Máximo Kirchner desempeñará un rol clave como presidente del Congreso Provincial. El diputado nacional, que tiene domicilio en la capital bonaerense, es quien encabeza la lista de los 34 congresales del PJ de La Plata.

Lo siguen en importancia el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la secretaria de Producción local, Mercedes Lagioiosa, y el secretario de Ambiente municipal, Guillermo Escudero (referente del bruerismo).

Finalmente, la representación platense en el Consejo Provincial del PJ quedará liderada por Julio Alak, seguido por Florencia Saintout (Instituto Cultural) y Ariel Archanco. El ministro Andrés “Cuervo” Larroque y el dirigente Gabriel Bruera también integran los primeros puestos de este cuerpo colegiado, sellando una convivencia política que busca blindar la unidad del movimiento en la capital de la provincia.

Decime 17 vocales

La lista de vocales titulares, en tanto, se integra por Cecilia Gómez Miranda, Roxana Palmitesta, de la agrupación del concejal Pablo Elías; Carolina Acosta; Isidro Lescano; Claudia Branchi; Analía Capo; Valeria López y Patricia Amoretti.

Los vocales suplentes enlistados por Alak son: Aylén Aristegui; Cristian Contreras; Manuel Rodríguez; Luis Nichi; Juan Ramón Carbone; Marisol Rodríguez; Carlos Rioja; Romina Palmieri y Marianela Curima.

Los 34 candidatos a congresales

La lista de congresales del PJ por La Plata está integrada por 34 afiliados peronistas y es encabezada por Máximo Kirchner, que tiene dirección en Villa Elisa. El segundo lugar de la nómina es ocupado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, un hombre que reside en Quilmes, su lugar de origen.

La tercera de la lista es la secretaria de Producción de la Municipalidad de La Plata, Mercedes Lagioiosa, numeraria irrestricta de otro quilmeño, el impenetrable Aníbal Fernández. En cuarto lugar va el secretario de Ambiente municipal, el psicólogo y lacayo bruerrista, Guillermo Escudero.

Del quinto al 34°: Claudio Americe; Luz Jaureguiberry; Pablo Fernández; Lescano Jorge; Florencia Espinoza; Javier García; Alejandro Simonte; Soledad Del Cueto; Alberto Delgado; Santiago Martorelli; Viviana Doba; Patricio Villegas; Emiliano Leyton; María Eugenia Cruz; Omar Pas; Marcelo Iafolla; Lucio Denapole; Enrique Rebon; Sofía Pacheco; Leandro de Souza; Marina Ocampo; Pablo Márquez; Elizabeth Carreras; Liliana Vallejos; Eduardo Mandes; Héctor Ortiz; Adriana Gobbi; Carlos de Rose; Carola Corra y Pablo González.

Autoridades del PJ bonaerense

La lista presentada establece las siguientes autoridades partidarias: