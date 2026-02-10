Bombazo en Berisso: Franco Mussis es nuevo refuerzo de Villa San Carlos

El Club Villa San Carlos sacudió el mercado de pases de la Primera B Metropolitana al confirmar este lunes la contratación de Franco Mussis.

El mediocampista platense, reconocido por su entrega y trayectoria en el fútbol profesional, selló su vínculo con la institución de Berisso hasta diciembre de 2026, convirtiéndose en la incorporación de mayor renombre para el equipo en los últimos años.

​Mussis llega a la "Villa" en condición de jugador libre después de su última experiencia en el fútbol trasandino, donde defendió los colores de la Universidad de Concepción de Chile.

A sus 33 años, el volante decidió regresar a la región para aportar su experiencia en un plantel que busca protagonismo en la tercera categoría del fútbol argentino.

Un refuerzo de jerarquía para el "Pájaro" Miranda

​La llegada del exjugador de San Lorenzo y Gimnasia representa un salto de calidad absoluto para el esquema táctico de Pablo Miranda.

El DT del conjunto berissense ya cuenta con el jugador a su disposición, quien se integró de inmediato a los entrenamientos para ponerse a punto físicamente y debutar lo antes posible con la camiseta del "Villero".

​Con una carrera que incluye pasos por el fútbol de Dinamarca, Italia y varios clubes de la Primera División de Argentina, Mussis aportará no solo marca y distribución en el círculo central, sino también el liderazgo necesario para un vestuario que combina juventud con referentes locales.