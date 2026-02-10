Tarifazo en micros: viajar de La Plata a CABA costará casi $10.000 por día

El costo de vida para los platenses vuelve a sufrir un revés significativo. Tras la publicación de la Resolución N°8/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, se confirmó un incremento escalonado en los boletos de media distancia que conectan La Plata, Berisso y Ensenada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La medida afecta directamente a las dos prestatarias clave del corredor: Costera Metropolitana (Línea 195) y Misión Buenos Aires (Línea 129). Con este ajuste, el presupuesto diario para viajar a trabajar o estudiar rozará los $10.000, un impacto que ya genera preocupación en las paradas de la Terminal de Ómnibus de calle 4.

Cronograma de aumentos: febrero y marzo

El ajuste del 41% no se aplicará de una sola vez, sino que se dividirá en dos etapas para intentar atenuar el impacto estadístico, aunque el golpe al bolsillo será inmediato.

Primer tramo: un 31% de aumento a partir del próximo martes 17 de febrero .

Segundo tramo: un 10% adicional desde el 16 de marzo.

Según explicaron fuentes oficiales, este incremento busca fondear a las empresas para cubrir los acuerdos paritarios de la UTA y evitar medidas de fuerza que paralicen el servicio en el AMBA.

Lo que tenés que saber sobre los nuevos precios

Para quienes utilizan el servicio de manera frecuente, las cifras proyectadas marcan un nuevo techo histórico en el costo del transporte interurbano:

Línea 195 (Costera): El boleto de $3.300 pasará a costar $4.323 en febrero y llegará a $4.653 en marzo.

Línea 129 (Misión BA): El pasaje actual de $3.200 subirá a $4.192 este mes y rondará los $4.512 en el último tramo.

Gasto Mensual: Un usuario que viaje 20 días al mes deberá disponer de un presupuesto base de $186.000.

Dato Clave: Si bien los montos están proyectados, los valores finales se confirmarán tras una audiencia pública obligatoria (aunque no vinculante) que debe realizarse en los próximos días.

El flujo de personas que se desplazan desde La Plata, Berisso y Ensenada hacia Capital Federal es uno de los más densos del país. Para miles de familias, el transporte se convierte ahora en el segundo gasto más importante después del alquiler.

El Gobierno nacional argumentó que esta suba busca equiparar las tarifas con las de la Provincia de Buenos Aires, que desde marzo de 2025 se ajustan mensualmente siguiendo el IPC del INDEC más un 2%.