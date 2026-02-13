Escándalo en MMA: descalificaron a un luchador por morder la oreja de su rival

El combate principal de Clash 15, uno de los eventos más polémicos del circuito de artes marciales mixtas (MMA) en Europa del Este, terminó de manera abrupta y escandalosa. Pavol Vasko, conocido como Pali Hari, fue descalificado tras morder la oreja de su rival, Václav Mikulásek, apodado Baba Jaga, apenas iniciada la pelea.

El evento se realizó en Brno, República Checa, bajo el lema “San Valentín sangriento”, y prometía una noche extrema con once combates y formatos poco convencionales. Sin embargo, la escena del mordisco eclipsó toda la cartelera y generó una reacción violenta tanto dentro como fuera del octágono.

Una pelea sin reglas que terminó en segundos

El enfrentamiento entre Mikulásek y Vasko era el plato fuerte de la noche. La organización había promocionado el combate como una pelea “sin reglas”, aunque luego aclaró que los mordiscos estaban expresamente prohibidos.

La acción duró apenas unos segundos. Tras un intento de derribo de Mikulásek, Vasko respondió mordiendo la oreja de su rival. El árbitro intervino de inmediato y decretó la descalificación automática, ante la sorpresa del público y del propio luchador afectado.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Mikulásek con sangre visible en la cabeza, reaccionando con gestos de dolor. Horas más tarde, el peleador publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su oreja lesionada, confirmando la gravedad del ataque.

Caos fuera del octágono y violencia del público

La situación se descontroló tras la decisión arbitral. Vasko abandonó rápidamente el octágono, pero fue interceptado por miembros de la esquina rival y por aficionados enfurecidos.

Según las imágenes viralizadas, el luchador recibió golpes con sillas, objetos contundentes y cerveza arrojada desde las tribunas. En uno de los momentos más graves, un espectador lo golpeó con una silla y una luchadora le propinó una patada en el estómago antes de que pudiera salir del recinto.

Personal de seguridad del evento intervino para escoltarlo y evitar que la situación derivara en consecuencias aún más graves.

Un antecedente histórico imposible de ignorar

El episodio recordó de inmediato al antecedente más famoso de este tipo de agresiones en deportes de combate: el ocurrido en 1997, cuando Mike Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield durante una pelea por el título mundial de boxeo en Nevada, Estados Unidos.

En aquel caso, la Comisión Atlética del Estado de Nevada retiró la licencia de Tyson, le impuso una multa de tres millones de dólares y una suspensión por un año. Por el momento, no se anunciaron sanciones adicionales para Vasko, aunque se espera una definición oficial.

El modelo Clash y las críticas por seguridad

La organización Clash no es ajena a los formatos extremos. En Clash 15 se incluyeron peleas mixtas, combates tres contra tres y propuestas alejadas del reglamento tradicional de la UFC.

Si bien la velada continuó con normalidad y se consagró campeón René Blahovsky en la categoría 93 kg, el episodio reavivó el debate sobre los límites del espectáculo, los protocolos de seguridad y el control de la violencia en este tipo de eventos.