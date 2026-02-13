Cosquín Rock 2026: fecha confirmada, grilla diversa y dos días clave en Córdoba

La música en vivo tiene la capacidad de transformar un territorio en un espacio de encuentro colectivo. Cada año, miles de personas se movilizan para compartir experiencias donde el sonido, el paisaje y la emoción se combinan en un ritual que trasciende generaciones.

En ese entramado cultural, los festivales ocupan un rol central. Y Córdoba, con su tradición musical y su geografía serrana, vuelve a posicionarse como epicentro del calendario nacional con una nueva edición del Cosquín Rock, uno de los encuentros más masivos y representativos de la música argentina.

La edición 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, un predio que se consolidó en los últimos años como sede estable del evento. Serán dos jornadas consecutivas que convocarán a público de todo el país.

Dos jornadas atravesadas por la diversidad musical

Desde sus orígenes, el Cosquín Rock se caracterizó por reunir artistas consagrados con nuevas expresiones sonoras. Esa lógica vuelve a ser eje en la programación 2026, con una grilla que cruza géneros, escenas y generaciones.

Durante la primera jornada, el escenario principal recibirá a referentes históricos del rock nacional junto a bandas que marcaron distintas etapas de la música popular argentina. Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas encabezan una propuesta que dialoga con públicos diversos y sostiene una identidad reconocible del festival.

En paralelo, la grilla suma figuras asociadas a lenguajes contemporáneos y escenas urbanas. Lali, Trueno, YSY A y Silvestre y La Naranja amplían el alcance estético del evento y refuerzan su apuesta por la diversidad musical.

El segundo día mantendrá la intensidad con nuevas presentaciones distribuidas en múltiples escenarios, combinando clásicos del rock con expresiones actuales. La organización aún no detalló los horarios completos ni la división final por escenarios, información que se espera sea confirmada en las próximas semanas.

Mucho más que música: la experiencia dentro del predio

Además de la programación artística, el Cosquín Rock se distingue por la experiencia integral que propone dentro del predio. La circulación entre escenarios, los espacios comunes y los servicios forman parte de una organización pensada para jornadas extensas y alta concurrencia.

El festival funciona como un espacio de convivencia donde se combinan música, descanso y socialización. Esta dinámica permite que la experiencia se viva de forma continua durante los dos días, más allá de los shows puntuales.

Life Seguros, presente como acompañamiento integral

Como cierre de su campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”, Life Seguros estará presente en el Cosquín Rock 2026 con una propuesta orientada a sumar tranquilidad y respaldo a la experiencia del público.

Durante ambas jornadas, la compañía contará con el Espacio Encuentro Life, un punto diseñado para aportar comodidad, organización y apoyo a los asistentes dentro del predio. La iniciativa busca responder a necesidades habituales de los festivales y sumar valor a la estadía.

Además, Life Seguros cumple un rol central como aseguradora oficial del evento, brindando cobertura tanto a los asistentes como a los equipos de trabajo. Ese acompañamiento se extiende a la logística y al detrás de escena, un aspecto clave para el desarrollo general del festival.

Lo que tenés que saber antes de ir al Cosquín Rock 2026

Fechas: 14 y 15 de febrero de 2026

Lugar: Aeródromo Santa María de Punilla , Córdoba

Artistas destacados: Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca, Las Pelotas, Lali, Trueno, YSY A

Aseguradora oficial: Life Seguros

Jornadas extensas con múltiples escenarios y alta circulación de público

La organización recomienda planificar con anticipación aspectos clave como hidratación, protección solar, calzado cómodo y puntos de encuentro, para optimizar la experiencia durante ambos días.

Un clásico que vuelve a reunir música, territorio y emoción

De esta manera, el Cosquín Rock 2026 vuelve a proyectarse como un ritual colectivo que combina música, encuentro y paisaje. Dos días intensos que reúnen artistas, públicos y emociones en un mismo espacio, con una experiencia pensada para disfrutarse a pleno y quedar en la memoria.