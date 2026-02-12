Accidente de Antonelli en San Marino antes de viajar a Bahréin

El nombre de Andrea Kimi Antonelli, una de las mayores promesas de la Fórmula 1, quedó en el centro de la escena tras confirmarse que sufrió un accidente de tránsito en San Marino, apenas días antes de viajar a Bahréin, donde Mercedes tiene programadas las pruebas oficiales de pretemporada desde este miércoles.

Según informó oficialmente la escudería Mercedes, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de la residencia del piloto, y no dejó consecuencias físicas para Antonelli. El siniestro involucró únicamente al vehículo en el que se desplazaba: un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, una edición ultra exclusiva de la que existen solo 200 unidades en el mundo.

La rápida difusión de la noticia estuvo directamente vinculada al perfil público del piloto italiano, que en las últimas semanas fue distinguido como Embajador del Deporte Italiano en el Mundo para San Marino 2025 y recibió la medalla de plata al mérito deportivo en los San Marino Sport Awards 2026.

Qué se sabe del accidente según la Policía de San Marino

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía Civil de San Marino, el accidente se produjo en la autopista cercana al Castillo de Serravalle, a la altura del cruce de Vía Ranco, en una zona próxima a una antigua fábrica de electrónica.

El informe, difundido por el medio local San Marino TV y replicado por Corriere della Sera, detalla que la secuencia de impactos se extendió a lo largo de 144 metros, lo que indicaría que el vehículo circulaba a velocidad considerable al momento de perder el control.

El recorrido del automóvil incluyó:

Impacto inicial contra un poste de tráfico del lado derecho

Desplazamiento hacia el centro de la calzada

Dos choques contra la barandilla de contención

Colisión final contra un muro del lado opuesto

La investigación continúa abierta y aún no es oficial la identidad de la persona que conducía el vehículo, aunque la alerta a la policía fue realizada por el propio Antonelli.

El auto involucrado: una pieza única valuada en más de 200 mil euros

El vehículo siniestrado es el AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, entregado oficialmente por Mercedes al piloto el pasado 5 de febrero, poco antes de los ensayos realizados en Barcelona.

Se trata de un modelo diseñado para clientes de alto perfil deportivo, con características técnicas de alto rendimiento:

Lo que tenés que saber del AMG GT 63 PRO

Motor V8 biturbo 4.0 litros

Potencia de 612 CV

Neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R

Carrocería pintada a mano con colores Petronas

Sistema aerodinámico optimizado para reducir sustentación

Valor estimado superior a 200.000 euros

Las imágenes del estado final del auto, captadas por un testigo y difundidas por la prensa local, muestran daños significativos en la estructura.

Antonelli sigue en agenda y apunta a Bahréin

Pese al impacto del episodio, Mercedes confirmó que Antonelli mantiene su planificación deportiva y viajará a Bahréin para las pruebas oficiales de la Fórmula 1, que marcarán el inicio formal de la temporada antes del debut en el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo.

El joven piloto viene de completar el shakedown del Mercedes W17, el monoplaza de la temporada 2026, junto a George Russell, en los recientes ensayos de Barcelona.

“Hemos completado muchas vueltas y el kilometraje fue muy útil para aprender más sobre el W17 y recopilar datos”, señaló Antonelli tras los test, que posicionaron a las Flechas de Plata como uno de los equipos con mejor nivel de fiabilidad en la nueva era reglamentaria que se avecina.

Mientras tanto, la Policía Civil de San Marino continúa trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.