El papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026. Así lo confirmó oficialmente este domingo la Santa Sede, a través de su portavoz Matteo Bruni, quien desmintió las versiones que circulaban en medios internacionales sobre una posible visita del pontífice a su país natal.

Durante las últimas semanas, distintas publicaciones habían especulado con la presencia del papa en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre. Sin embargo, desde el Vaticano fueron categóricos: “El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, afirmó Bruni, cerrando cualquier margen de interpretación.

La decisión resulta significativa debido a que León XIV es el primer papa estadounidense de la historia, un dato que había alimentado las expectativas sobre un viaje simbólico al país donde nació.

Quién es León XIV y cuál fue su único viaje internacional

Elegido pontífice en mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, León XIV —cuyo nombre civil es Robert Francis Prevost— nació en Chicago, pero desarrolló gran parte de su vida pastoral en Perú, país del que también es ciudadano desde 2015.

Hasta el momento, el único viaje internacional de su pontificado fue el realizado entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, cuando visitó Turquía y Líbano. Ese recorrido había sido planificado por su antecesor y tuvo como eje central la conmemoración de los 1.700 años del Concilio de Nicea, además de reforzar los lazos ecuménicos en Medio Oriente.

España, África y América Latina en la agenda papal

De cara a 2026, el Vaticano trabaja en una agenda internacional intensa, aunque con varios puntos aún sin confirmación oficial.

Por un lado, se encuentra en preparación un viaje a España, que incluiría escalas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. La información fue adelantada por el cardenal José Cobo, tras una reunión organizativa en el Vaticano, aunque todavía no hay fecha definida.

Además, el propio papa anunció que su próximo destino internacional será África. Entre los países mencionados figura Argelia, tierra de San Agustín, con el objetivo explícito de fomentar el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes.

Lo que tenés que saber

No habrá viaje a Estados Unidos en 2026

Próximo destino confirmado: África

España , en planificación (sin fecha oficial)

Perú, con alta probabilidad hacia fin de 2026

Perú, la visita con mayores certezas

La gira con mayor grado de avance es la que podría llevar al papa a Perú, país donde vivió más de 20 años y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García, aseguró que la visita está “asegurada en un 80%”. Según explicó, solo restan detalles logísticos y la fecha probable sería noviembre de 2026 o, como máximo, la primera semana de diciembre. La invitación oficial ya fue enviada por las autoridades peruanas.

Desde la Iglesia local expresaron su expectativa de que el viaje se concrete este mismo año, aunque por ahora no hay confirmación formal desde el Vaticano.

Mensaje por la paz y condena a la violencia

Este domingo, durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, y bajo una intensa lluvia, León XIV volvió a poner el foco en los conflictos globales. Ante miles de fieles, expresó su “dolor y preocupación” por los ataques recientes en Nigeria y llamó a orar por las víctimas del terrorismo.

“El futuro no depende de las estrategias de potencias económicas y mundiales, sino del respeto y la fraternidad entre los pueblos”, afirmó el pontífice, reclamando a las autoridades que garanticen la seguridad y la vida de cada ciudadano.

En el marco del Día contra la Trata de Personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita, el papa también lanzó un fuerte mensaje contra las nuevas formas de esclavitud: “La paz comienza con la dignidad”, subrayó.