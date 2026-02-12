Mapa de servicios: ¿Quiénes paran y cómo funcionará el transporte este miércoles por la marcha de la CGT?

Argentina vivirá este miércoles una jornada de fuerte tensión política y social. La CGT encabezará una masiva movilización hacia el Congreso Nacional para expresar su rechazo a la reforma laboral, pero lo hará bajo un esquema particular: sin un paro general nacional. Esta decisión ha generado un rompecabezas de servicios donde conviven el funcionamiento normal, los ceses parciales y las huelgas totales.

Transporte: La prioridad es movilizar

Para garantizar que las columnas de manifestantes lleguen a la zona del Congreso, la mayoría de los gremios del transporte han optado por no paralizar las tareas durante la mañana.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, confirmó que no habrá una huelga de 12 horas. En su lugar, se aplicarán ceses de actividades parciales a partir de las 13:00 horas, organizados según cada rama (aérea, marítima, portuaria y subtes).

"Queremos garantizar que la gente llegue", explicó Schmid, aclarando que cada sindicato manejará su propia ventana de interrupción, que podría oscilar entre las dos y cuatro horas.





Colectivos: La UTA , encabezada por Roberto Fernández , garantizó el servicio normal en el AMBA, por lo que no se esperan complicaciones en las líneas de corta y media distancia.

Trenes: Tanto La Fraternidad ( Omar Maturano ) como la Unión Ferroviaria ( Sergio Sasia ) decidieron no parar. Incluso la seccional combativa del Oeste, dirigida por Rubén “Pollo” Sobrero , funcionará habitualmente.

Subtes: Los metrodelegados evalúan una interrupción de 2 a 3 horas, pero recién al finalizar la concentración.

Los sectores que van al paro total

En la vereda opuesta, el frente gremial ultraopositor ha decidido endurecer la postura. La UOM (Unión Obrera Metalúrgica), bajo el mando de Abel Furlán, realizará un paro de 24 horas con abandono de tareas desde las 10:00 de la mañana.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, ratificó que los trabajadores estatales pararán durante toda la jornada. "ATE llama a parar igual; tenemos la cobertura legal de las CTA y sería un error grave privar a los trabajadores del derecho de huelga frente a esta reforma", sentenció el dirigente.





Gremios de izquierda y educación



A la medida de fuerza de 24 horas se sumarán organizaciones alineadas con la izquierda y el sector docente:

SUTNA (Neumático).

Ademys (Docentes porteños).

AGD UBA (Docentes universitarios).

La concentración principal frente al Congreso está prevista para las 14:30 horas. Se recomienda a los ciudadanos circular con precaución por la zona céntrica debido a los cortes de calles y la masiva afluencia de columnas que llegarán desde distintos puntos del conurbano.