Escándalo en la NBA: batalla campal, cuatro expulsados y un entrenador afuera en la victoria de Detroit Pistons

El básquetbol quedó en un segundo plano en Charlotte. Lo que debía ser un enfrentamiento clave por la Conferencia Este de la NBA se transformó en una batalla campal durante el tercer cuarto. La victoria de Detroit Pistons por 110-104 no solo cortó la racha de nueve triunfos consecutivos de los Hornets, sino que desató un escándalo que terminó con la intervención de la seguridad y la policía en el parqué.

La chispa se encendió con poco más de siete minutos restantes en el tercer periodo. Jalen Duren, de Detroit, se dirigía al aro cuando recibió una falta violenta de Moussa Diabate. Tras un careo y un choque de cabezas, Duren empujó a su rival en el rostro, desatando una reacción en cadena que duró más de 30 segundos.

La situación escaló cuando Miles Bridges se sumó a la trifulca lanzando un golpe hacia Duren. En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo: Isaiah Stewart, conocido por su historial disciplinario, saltó desde el banco de suplentes de los Pistons para confrontar a Bridges, agravando la infracción reglamentaria que prohíbe el ingreso de relevistas en medio de un conflicto.

Eje de sanciones: cuatro jugadores al vestuario

Tras una exhaustiva revisión de video por parte de los árbitros liderados por John Goble, se determinó la expulsión inmediata de cuatro protagonistas:

Detroit Pistons: Jalen Duren e Isaiah Stewart .

Charlotte Hornets: Moussa Diabate y Miles Bridges.

El clima hostil no terminó allí. Minutos después, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue expulsado tras una airada protesta contra los oficiales luego de un choque entre Grant Williams y Paul Reed. Lee debió ser contenido por sus propios asistentes para no avanzar hacia los jueces.

Cruce de acusaciones entre los entrenadores

Luego del encuentro, los técnicos ofrecieron visiones opuestas sobre el incidente. J.B. Bickerstaff, estratega de Detroit, defendió a sus dirigidos: "Si alguien te da un puñetazo, tienes la responsabilidad de protegerte. Nuestros chicos no iniciaron esto, ellos (Charlotte) cruzaron la línea", sentenció ante los medios.

Por su parte, Charles Lee reconoció la necesidad de controlar mejor sus emociones, aunque destacó el nivel físico del encuentro. "Fue un partido fantástico, son el número uno del Este y aportan un gran nivel de competitividad", señaló el técnico de Charlotte, quien ahora aguarda las posibles suspensiones que la NBA aplicará tras revisar el informe oficial.

Con este resultado, Detroit Pistons consolida su liderazgo en la Conferencia Este con un récord de 39-13, mientras que la liga se prepara para anunciar sanciones que podrían incluir multas económicas y suspensiones de varios partidos para los involucrados.