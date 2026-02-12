Zaniratto bancó a Insfrán tras la derrota y lanzó un aviso: "Somos los mismos que ganamos el año pasado"

El paso de Gimnasia y Esgrima La Plata por el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia dejó un sabor amargo y muchas dudas de cara al futuro inmediato. Sin embargo, su entrenador, Fernando Zaniratto, optó por la calma y el respaldo absoluto a sus dirigidos tras el 2 a 0 sufrido ante Barracas Central.

"El partido no merece un análisis por cómo se dio. No encontramos respuesta y nos golpearon cuando tenían que hacerlo", reconoció el DT en una conferencia de prensa marcada por la proximidad del Clásico Platense.

Respaldo total a Nelson Insfrán

Uno de los puntos más álgidos de la charla fue la actuación de Nelson Insfrán, responsable directo en los tantos del "Guapo". Lejos de los cuestionamientos, Fernando Zaniratto fue tajante al ratificar su titularidad:





"¿Qué se le va a decir a Insfrán? Todos cometemos errores. Es nuestro arquero y va a seguir siéndolo", sentenció el técnico, desactivando cualquier rumor de cambio en el arco antes del viaje a 1 y 57.

El esquema no se toca: "Fácil con el diario del lunes"

Pese a la falta de claridad y velocidad que mostró el equipo en el Torneo Apertura, el entrenador defendió su dibujo táctico:

Intensidad rival: Admitió que el planteo de Barracas los llevó a jugar lento y sin espacios.

Continuidad del sistema: "No amerita cambiar el dibujo. El año pasado le ganamos a este rival con este mismo esquema", disparó contra las críticas.

Lo que tenés que saber: Gimnasia perdió sus dos partidos como visitante en lo que va del torneo.

Nelson Insfrán está ratificado como titular para el clásico.

Manuel Panaro: El club espera que la AFA confirme solo dos fechas de suspensión.

La mira puesta en el Clásico ante Estudiantes

Sin tiempo para lamentos, el Lobo ya respira el aire del derby de la ciudad. Aunque Eduardo Domínguez (DT del "Pincha") ya encendió la mecha al recordar su condición de campeón, Fernando Zaniratto prefirió bajar los decibeles, aunque con una firme ambición.

"No es una presión extra el clásico. Obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos. Vamos a intentarlo y buscarlo", señaló. Respecto a la situación de Manuel Panaro, el DT se mostró optimista: "Creo que van a decir que son dos fechas y no amerita más. Estamos esperando la palabra oficial".