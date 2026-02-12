Los 90 en el Aire: un viaje musical a la época de oro de la música tropical

Emilio de Luz Mala, conductor del programa "Los 90 en el Aire", compartió en una entrevista exclusiva los motivos detrás de la creación de este nuevo espacio musical. Según explicó, la idea surgió de su pasión por la música tropical de los 90, una época que considera "maravillosa" y que lo ha inspirado a crear un programa que rescate y promueva la música de esa generación.

"Me siento muy identificado con esa época y con la música que se hacía en ese momento", dijo Emilio. "Quería crear un espacio donde se pudiera seguir llevando la bandera de la música tropical y compartirla con otros que también la vivieron y con nuevas generaciones que quieren descubrirla".

El programa, que se encuentra en plena grabación, no solo se centrará en la música de los 90, sino que también incluirá otras épocas y estilos. "No tan solo la época de los 90 sino otras épocas también forman parte del programa", adelantó Emilio, quien invitó a sus seguidores a suscribirse al canal "Los 90 en el Aire Oficial" para no perderse ningún episodio.

Entre los artistas que ya han participado en las grabaciones de "Los 90 en el Aire" se encuentran Julio Chakales, Javier Aníbal, Emiliano Lagoa, Sebastián Flores, Poca Plata, Claudio Malakate, Isabelita, Tinta Roja, Los Boys y Los Dora 2. Con "Los 90 en el Aire", Emilio de Luz Mala busca revivir la magia de la música tropical de los 90 y compartirla con un público más amplio.