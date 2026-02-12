Lista de unidad en el PJ Ensenada: Nora Turconi será reelecta

Desde el Peronismo Ensenadense informaron la conformación de una lista de unidad para la conducción del Partido Justicialista local, que busca sintetizar al movimiento obrero organizado, las organizaciones sociales, las agrupaciones políticas y a referentes históricos de la ciudad. La propuesta reafirma las banderas históricas de Perón y Evita: justicia social, independencia económica y soberanía política.

La lista estará encabezada por Nora Turconi, referente del Movimiento Evita, quien asumirá como presidenta del PJ Ensenada. Como vicepresidente fue designado Marcos Rodríguez, integrante del Sindicato de Petroleros, mientras que la Secretaría General estará a cargo de Lalo Vallejos, concejal de Unión por la Patria y referente del Movimiento Octubres.

Además, la nómina contará con representación del movimiento obrero en el Congreso Provincial, con la participación de dirigentes sindicales como Pancho Banegas, secretario general de ATE Ensenada; Juan Cruz Chancel, miembro de la Comisión Directiva del sindicato SUPEH; y Miguel Rodrigo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

En el cuarto lugar se integra la compañera Rocío Di Bastiano, concejal de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, mientras que el quinto lugar será ocupado por Daiana Martínez Barrientos, referente social del Movimiento Octubres.

La lista de unidad reúne a una amplia diversidad de expresiones del campo nacional y popular, entre ellas los sindicatos ATE, SUPEH y Municipales, y las agrupaciones La 17 de Octubre, Juan José Valle, Raíces Peronistas, Tres Banderas, Mística Peronista, Tito Maresca, Frente de Trabajadores Peronistas, Sindicato de Trabajadores de Seguridad, además de distintas organizaciones sociales y políticas y referentes históricos del peronismo ensenadense.

Desde el espacio también expresaron su respaldo total al gobernador Axel Kicillof y al intendente Mario Secco, ratificando el compromiso de seguir defendiendo los intereses del pueblo trabajador y el proyecto nacional, popular y peronista.

En ese marco, manifestaron un firme rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y a cualquier intento de entrega de la soberanía, al considerar que estas medidas atentan contra derechos conquistados por el movimiento obrero y buscan retroceder hacia un modelo de país excluyente.

Finalmente, el peronismo de Ensenada reafirmó que la unidad, la organización y la militancia son pilares fundamentales para garantizar una patria justa, libre y soberana, y destacó que la ciudad seguirá de pie defendiendo los derechos del pueblo y las banderas históricas del peronismo.