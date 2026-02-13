Denuncian a inspectores de tránsito por brutal agresión y robo de videos en Plaza Moreno

Un operativo de control de tránsito en el corazón de La Plata derivó en una grave denuncia penal contra el personal de la Comuna. El hecho, ocurrido durante la madrugada del último domingo en las inmediaciones de Plaza Moreno, involucra acusaciones de agresiones físicas y la eliminación de material fílmico del celular de un conductor.

El denunciante, un músico de 28 años, regresaba de una presentación laboral a bordo de su Peugeot Partner cuando fue interceptado en la zona de 13 y 50. Según el acta, el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, lo que dio inicio al proceso de secuestro del vehículo. Sin embargo, lo que debió ser un procedimiento de rutina escaló hacia un episodio de violencia física.

De acuerdo a la presentación judicial radicada en la UFI N° 8, la situación se tornó hostil cuando una inspectora increpó al joven por su estado. El conflicto estalló cuando el conductor comenzó a filmar el accionar municipal con su teléfono.

En ese momento, según el testimonio del joven, un inspector le arrebató el dispositivo, lo arrojó al suelo y lo redujo violentamente contra el asfalto. El denunciante presenta lesiones visibles en la boca y el rostro, producto de la maniobra de fuerza ejercida por los agentes.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia señala que los inspectores habrían manipulado el celular del joven sin autorización. El músico asegura que, tras ser agredido, los agentes borraron los videos y fotos que él había registrado para documentar el procedimiento.

Este presunto "secuestro y limpieza" de evidencia digital fue incorporado como un agravante en la causa que lidera el fiscal Martín Almirón, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 4.

Lo que tenés que saber: Lugar: Calle 13 y 50, Plaza Moreno, La Plata.

Causa: Alcoholemia positiva y posterior denuncia por agresión.

Denuncia: El conductor acusa a los inspectores de tirarlo al piso y borrarle videos del celular.

Justicia: Interviene la UFI N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 4.

El episodio no fue el único foco de conflicto el fin de semana. En 7 y 56, otro control terminó con una pareja detenida y dos inspectores heridos. Mientras la Municipalidad de La Plata sostiene que se trata de casos de resistencia a la autoridad, crecen las denuncias de vecinos y testigos que cuestionan la proporcionalidad y legalidad de los métodos utilizados por el personal de Tránsito en la ciudad.